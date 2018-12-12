عــرقــاب للإذاعـة : ضرورة مراجعة تسعيرة الكهرباء عاجلا أم آجلا

أكد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز محمد عرقاب على ضرورة إعادة النظر في تسعيرة الكهرباء عاجلا أم آجلا ،مع الأخذ بعين الإعتبار الفئات الاجتماعية وتطبيق مبدأ من يستهلك أكثر يدفع الثمن الحقيقي للكهرباء.

وخلال إطلالته هذا الأربعاء عبر برنامج "ضيف التحرير للقناة الثالثة" أوضح عرقاب أن التسعيرة الحالية للخدمات التي تقدمها سونلغاز لا تسمح لها بتمويل برامجها الاستثمارية بنفسها ،ما يجعلها تلجأ إلى البنوك للحصول على قروض موضحا أن 99٪ من إنتاج هذه الطاقة يتم الحصول عليها من الغاز الطبيعي المستخرج من آبار سوناطراك وهو السعر الذي لا يخضع للتكاليف الحقيقية.

وفيما يتعلق بالاستهلاك الوطني للكهرباء سجل المتدخل أنه وحتى جويلية الفارط بلغ الاستهلاك ذروته ب 13676 ميقاوات ، ما تطلب الرفع من حجم استثمارات المعدات بحوالي 2500 مليار دينار أي بمعدل 300 إلى 400 مليار دينار في السنة.

وعاد الرئيس المدير العام لسونلغاز إلى التذكيرباستراتيجية الشركة حتى 2030 و التي ترمي إلى تحقيق الاستجابة للطلب المتزايد للجزائريين في مجال الطاقة قائلا "إن صدور قانون الكهرباء عام 2002 دفع بنا لتبني رؤية استراتيجية خاصة بتنويع مصادر الطاقة.

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية / راضية زرارقة