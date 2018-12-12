الأكاديمية الجزائرية لأمراض الحساسية :المنظفات المزيلة للروائح أحد أهم مسببات أمراض الحساسية

دعا نائب رئيس الاكاديمية الجزائرية لأمراض الحساسية الدكتور حمدي عبد الكريم المواطنين الى تجنب استعمال مواد التنظيف الكيماوية خصوصا منها المزيلة للروائح مؤكدا أنها أحد أهم مسببات أمراض الحساسية في الفترة الاخيرة .

وأوضح الدكتور حمدي خلال نزوله ضيفا على القناة الاولى ان استعمال اليومي للمنظفات يؤثر على المستعملين بصفة كبيرة ، لا سيما في الاماكن المغلقة كالمنازل واماكن العمل والسيارات ، مؤكدا ان جل مواد التنظيف لا تقوم بتعقيم ولا بتنظيف الأسطح او الملابس والأواني بقدر ما تغير الروائح أو تزيلها .

واعتبر الطبيب اختيار أمراض الحساسية والبيئة كموضوع للطبعة الثالثة للملتقى الوطني لأمراض الحساسية يأتي بالنظر الى الارتباط الكبير بين الأمراض والحساسية ،مشيرا الى أن تحسين البيئة والمحيط بالمرضى المصابين بأمراض الحساسية يعالج 90 بالمائة من الامراض المسجلة .

واضاف ضيف الاولى بالقول ان "المصابين بأمراض الحساسية ان لم يتجنبوا هاته المواد لن يتمكنوا من التشافي تماما ، فالعلاج الحقيقي لمرضى الحساسية يكمن في الاساس في اجتناب المواد التي تظهر الحساسية سواء كانت تنفسية او جلدية او غيرها ، ليأتي ثانيا دور الادوية التي يمكن الاستغناء عنها بعد ذلك" .

وقال نائب رئيس الاكاديمية الجزائرية لأمراض الحساسية المؤتمرات التي نقوم بها هناك ورشات ومحاضرات نقوم فيها بالتنبيه بوسائل التحسيس بأهمية الاستغناء على المنتجات الصناعية المزيلة للروائح واجتناب وسائل التنظيف الكيميائية التي لا تعمل على التعقيم بل تعمل على ملأ رئات مستعمليها بمواد كيمائية منكهة " ، مردفا بالقول أن "الأشخاص الذي لا ينظفون جيدا ولا يستعملون مواد التنظيف أقل عرضة من ؤلئك الذين يستعملون مواد تنظيف كيميائية غير فعالة " .

وتحرص الأكاديمية الجزائرية لأمراض الحساسية حرصت على ادراج كل التخصصات الطبية للممارسين الذين سيشاركون في المؤتمرالمزمع تنظيمه الجمعة والسبت المقبلين ابتداء من الطبيب العام الى طبيب الصدر مرورا على طبيب الاطفال وطبيب الجلد خواصا كانوا ام ممارسين في المؤسسات الاستشفائية العمومية ، وذلك من اجل ان ننشر اكبر قدر من تعليمات التحسيس والتوعية ونوحد طريقة علاج امراض الحساسية لكل الاطباء في الجزائر .

المصدر : الاذاعة الجزائرية