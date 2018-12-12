البرنامج المفصل لمقابلات الدور الـ 32 لكأس الجزائر 2019

فيما يلي البرنامج المفصل لمقابلات الدور الثاني والثلاثين لكأس الجزائر في كرة القدم، المقررة ايام 17 و 18و 19 و 21 و 27 ديسمبر.
الاثنين 17 ديسمبر 2018
بوسعادة : أمل بوسعادة - أولمبي بومهرة 00 سا 14
قالمة : اتحاد الشلالة - اتحاد خنشلة 00 سا 14
باتنة : مولودية باتنة - شباب بوقيراط 00 سا 14
عنابة (شابو) :حمراء عنابة- شباب قرية موسى 00 سا 14
البيض : مولودية البيض- جمعية عين مليلة 00 سا 14
عبادلة : شباب قير عبادلة - اتحاد الحراش 00 سا 14
ورقلة : مستقبل الرويسات - شبيبة تيارت 00 سا 14
العلمة : مشعل بازر صخرة- شباب بني ثور 00 سا 14
سطيف (8 ماي): ملعب سطيف - شباب قايس 00 سا 14
عين الدفلى: رائد عين الدفلى - تضامن سوف 00 سا 14
مقرة: نجم مقرة - نادي عبد المالك رمضان 00 سا 14
بجاية : شبيبة بجاية - شبيبة سكيكدة 00 سا 17
الثلاثاء 18 ديسمبر 2018
الشلف : مستقبل وادي سلي- اتحاد عنابة 00 سا 15
الجزائر (عمر حمادي) : اتحاد الجزائر- جمعية وهران 00 سا 18
تاجنانت : دفاع تاجنانت - شباب بلوزداد 00 سا 15
معسكر: غالي معسكر- اهلي برج بوعريريج 00 سا 14
المحمدية :سريع المحمدية - اتحاد سطيف 00 سا 14
بجاية : اولمبي اقبو - نصر حسين داي 00 سا 14
بجاية: مولودية بجاية - اولمبي مقران 00 سا 18
تيزي وزو : اتحاد بني دوالة - اتحاد تلمسان 00 سا 14
باتنة : شباب باتنة - نجم البسباس 00 سا 14
البليدة (براكني):اتحاد البليدة - نادي بارادو 00 14
تلمسان : وداد تلمسان- اتحاد ذراع بن خدة 00 سا 16
غريس : أمل غريس - شبيبة القبائل 00 سا 14
وهران (زبانة): مولودية وهران - أمل مغنية 00 سا 15
سطيف (8 ماي): وفاق سطيف - اولمبي المدية 00 سا 15
الاربعاء 19 ديسمبر 2018
الرمشي: اتحاد الرمشي- مولودية العلمة 00 سا 14
الجزائر (القبة): رائد القبة - مولودية الجزائر 00 سا 14
الجمعة 21 ديسمبر 2018
الجزائر (عمر حمادي) : جمعية الامن الوطني - شباب عين وسارة 00 سا 15
الخميس 27 ديسمبر 2018
الاخضرية : اتحاد الاخضرية - شبيبة الساورة 00 سا 14
قسنطينة (حملاوي) : شباب قسنطينة - رائد بوقاعة 00 سا 17
سيدي بلعباس : اتحاد بلعباس- مولودية شرشال 00 سا 17 .
المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج