البرنامج المفصل لمقابلات الدور الـ 32 لكأس الجزائر 2019

فيما يلي البرنامج المفصل لمقابلات الدور الثاني والثلاثين لكأس الجزائر في كرة القدم، المقررة ايام 17 و 18و 19 و 21 و 27 ديسمبر.

الاثنين 17 ديسمبر 2018

بوسعادة : أمل بوسعادة - أولمبي بومهرة 00 سا 14

قالمة : اتحاد الشلالة - اتحاد خنشلة 00 سا 14

باتنة : مولودية باتنة - شباب بوقيراط 00 سا 14

عنابة (شابو) :حمراء عنابة- شباب قرية موسى 00 سا 14

البيض : مولودية البيض- جمعية عين مليلة 00 سا 14

عبادلة : شباب قير عبادلة - اتحاد الحراش 00 سا 14

ورقلة : مستقبل الرويسات - شبيبة تيارت 00 سا 14

العلمة : مشعل بازر صخرة- شباب بني ثور 00 سا 14

سطيف (8 ماي): ملعب سطيف - شباب قايس 00 سا 14

عين الدفلى: رائد عين الدفلى - تضامن سوف 00 سا 14

مقرة: نجم مقرة - نادي عبد المالك رمضان 00 سا 14

بجاية : شبيبة بجاية - شبيبة سكيكدة 00 سا 17

الثلاثاء 18 ديسمبر 2018

الشلف : مستقبل وادي سلي- اتحاد عنابة 00 سا 15

الجزائر (عمر حمادي) : اتحاد الجزائر- جمعية وهران 00 سا 18

تاجنانت : دفاع تاجنانت - شباب بلوزداد 00 سا 15

معسكر: غالي معسكر- اهلي برج بوعريريج 00 سا 14

المحمدية :سريع المحمدية - اتحاد سطيف 00 سا 14

بجاية : اولمبي اقبو - نصر حسين داي 00 سا 14

بجاية: مولودية بجاية - اولمبي مقران 00 سا 18

تيزي وزو : اتحاد بني دوالة - اتحاد تلمسان 00 سا 14

باتنة : شباب باتنة - نجم البسباس 00 سا 14

البليدة (براكني):اتحاد البليدة - نادي بارادو 00 14

تلمسان : وداد تلمسان- اتحاد ذراع بن خدة 00 سا 16

غريس : أمل غريس - شبيبة القبائل 00 سا 14

وهران (زبانة): مولودية وهران - أمل مغنية 00 سا 15

سطيف (8 ماي): وفاق سطيف - اولمبي المدية 00 سا 15

الاربعاء 19 ديسمبر 2018

الرمشي: اتحاد الرمشي- مولودية العلمة 00 سا 14

الجزائر (القبة): رائد القبة - مولودية الجزائر 00 سا 14

الجمعة 21 ديسمبر 2018

الجزائر (عمر حمادي) : جمعية الامن الوطني - شباب عين وسارة 00 سا 15

الخميس 27 ديسمبر 2018

الاخضرية : اتحاد الاخضرية - شبيبة الساورة 00 سا 14

قسنطينة (حملاوي) : شباب قسنطينة - رائد بوقاعة 00 سا 17

سيدي بلعباس : اتحاد بلعباس- مولودية شرشال 00 سا 17 .

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج