شرفي: تلقينا 700 إخطار تتعلق بانتهاك حقوق الطفل

كشفت المفوضة الوطنية للهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة مريم شرفي هذا الأربعاء أن الهيئة تلقت 700 إخطار تتعلق بانتهاك حقوق الطفل حتى الآن.

جاء ذلك خلال إعطاء إشارة انطلاق مخطط عمل شبكة الإعلاميين حول تعزيز حقوق الطفل لعام 2019، مضيفة أنه تم معالجة جميع الإخطارات سواء عن طريق البحوث والتحقيقات التي تقوم بها مصالح الوسيط المفتوح التابعة لوزارة التضامن الوطني والأسرة بمكان تواجد الطفل أو عن طريق قضاة الأحداث.

من جهة ثانية أوضحت مريم شرفي أن إطلاق مخطط عمل شبكة الإعلاميين سيمكن من تعزيز دور الإعلام في مرافقة القضايا المتعلقة بحماية حقوق الطفولة، معتبرا الشبكة مكسبا هاما للطفولة الجزائرية.

من جهتهم ثمن إعلاميون المبادرة واعتبروها مهمة في سياق حماية وتعزيز الطفولة على حد تعبير ممثلة وزارة الإتصال صبرينة عثماني.