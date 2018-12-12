الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني يشارك بروما في اجتماع مبادرة "5+5 دفاع"

شارك الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني, اللواء عبد الحميد غريس, هذا الأربعاء بالعاصمة الايطالية, روما, في أشغال الاجتماع الـ 14 لوزراء دفاع الدول الأعضاء في مبادرة "5+5 دفاع", حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه "في إطار نشاطات المبادرة 5+5 دفاع لسنة 2018, شارك اللواء عبد الحميد غريس, الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني, ممثلا للفريق أحمد قايد صالح, نائب وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, في أشغال الاجتماع الـ 14 لوزراء دفاع الدول الأعضاء في هذه المبادرة التي انطلقت اليوم 12 ديسمبر 2018 بروما (إيطاليا) التي تولت الرئاسة الدورية للمبادرة خلال سنة 2018".

وأضاف البيان أن "هذا الاجتماع الذي جمع وزراء دفاع وممثلي الدول الأعضاء في المبادرة المذكورة, وهي الجزائر, فرنسا, إيطاليا, ليبيا, مالطا, موريتانيا, المغرب, البرتغال, إسبانيا وتونس, سمح بالتطرق إلى الرهانات الإقليمية والتحديات المشتركة للدول العشر, بالإضافة إلى مناقشة السبل والوسائل الكفيلة بتكريس التشاور والحوار بين البلدان الأعضاء بغية ضمان الترقية المثلى للتعاون الإقليمي".

وبهذه المناسبة, "صادق وزراء وممثلو بلدان المبادرة على حصيلة النشاطات المنفذة خلال السنة الجارية واتفقوا على مخطط عمل للسنة المقبلة لتتوج الأعمال بإصدار إعلان مشترك".