عودة الأمطار والثلوج بداية من يوم الخميس بالمناطق الغربية

سيتم تسجيل تساقط أمطار وثلوج بداية من يوم غد الخميس بعد الظهيرة بالمناطق الغربية للبلاد، حسبما أشارت إليه اليوم الأربعاء مسؤولة بالديوان الوطني للأرصاد الجوية.

وأوضحت المكلفة بالاتصال لدى الديوان، السيدة هوارية بن رقطة أن الأمر يتعلق بـ "تقلب شتوي تقليدي لكنه سريع لأن التحسن بالمناطق الوسطى والغربية من البلاد سيعود بداية من السبت القادم"، مضيفة أن مناطق شرق البلاد "ستشهد تغيرا في الأحوال الجوية يوم الأحد".

وأشارت إلى موجة البرد المعتدل الذي سيمس مناطق غرب البلاد، مؤكدة أن هذا التقلب الجوي سيعرف هبوب رياح قوية خاصة بمنطقة الساحل مما يؤدي إلى "هيجان" البحر.

وأضافت أنه سيتم تسجيل هطول الأمطار مرفوقا بالصقيع في ليلة الخميس إلى الجمعة في ذات المنطقة مع خطر تساقط ثلوج على المرتفعات التي يتجاوز علوها 1.000 متر.

وأوضحت ذات المسؤولة أن هذا الانقلاب الجوي سيمس أيضا مناطق وسط وشرق البلاد خلال يوم الجمعة، مشيرة إلى تسجيل جو ممطر وثلجي.

كما أكدت أن هذه الأمطار من شانها أن تكون "غزيرة"، مضيفة أنه من المتوقع تساقط ثلوج على مرتفعات الوسط والأوراس التي يتجاوز ارتفاعها 1.000 متر.