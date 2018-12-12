سوناطراك – ترانسنفت الروسية: التوقيع على عقدين في مجال نقل وتخزين المحروقات

وقعت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك والشركة الروسية لنقل النفط ترانسنفت اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة على عقدين يتعلقان بسلامة وأمن مرافق نقل وتخزين المحروقات السائلة الخاصة بنشاط النقل عبر الأنابيب لسوناطراك.

وفاقت قيمة العقد مليون و400ألف أورو. وقال الرئيس المدير العام لسونطراك، عبد المومن ولد قدور، إن" قيمة العقد إن كانت منخفضة فهي تسمح بنقل التكنولوجيا وهذا ما نهدف إليه".

ويخص العقد الأول الذي أمضاه نائب رئيس "النقل عبر القنوات" بسوناطراك، سليمان العربي باي، والمدير العام لترانسنفت دياسكان، سيرجي فاليريفيتش ارميش، فحص و معاينة خط أنبوب اوهانت ب"حوض الحمراء" (حاسي مسعود) لنقل المكثفات، وكذا معاينة و تفقد قسم من "رحود نص" بقاسي طويل (حاسي مسعود) إلى جانب خط أنبوب غاز البترول المميع بمنطقة ارار (حاسي الرمل). ويتم هذا الفحص بواسطة جهاز لتنظيف الانابيب.

و فيما يتعلق بالعقد الثاني، الموقع من طرف العربي باي والمدير العام لمؤسسة ترانسنفت آر أند دي ياكوف فرايدلايند فهو يخص فحص حالة نظام الحماية ضد الصواعق بحظيرة التخزين للمحروقات "محطة الوصول لمنطقة النقل الوسط/بجاية ودراسة الهندسة لتحديثها.

ورغم وضع وصيانة أنظمة الحماية ضد الصواعق لمحطات الوصول البحرية التي تحتضنحظائر خزانات تخزين البترول الخام والمكثف لنشاط النقل عبر الأنابيب وفقا للمعايير المعمول بها في هذا المجال، قال السيد دحماني: "نواصل تسجيل حرائق من وقت لاخر تتسبب فيها الصواعق".