جلاب يجدد التزام الجزائر بكل مشروع يساهم في تنمية القارة الإفريقية

أكد وزير التجارة ، سعيد جلاب اليوم الأربعاء بالعاصمة المصرية القاهرة على التزام الجزائر بتجسيد أي مشروع يهدف إلى المساهمة الفعلية في التنمية الاجتماعية و الاقتصادية للقارة الإفريقية.

و صرح السيد جلاب، في كلمة ألقاها خلال أشغال الدورة السابعة (7 ) لاجتماع وزراء التجارة للاتحاد الإفريقي التي تجري أشغالها إلى غاية يوم غدا الخميس في العاصمة المصرية، أمام نظرائه قائلا " بإمكانكم الاعتماد على وفد بلدي المستعد كليا للمشاركة في آي مسعى من شانه آن يضبط الوسائل التي تسمح بإعداد و تطبيق النصوص التأسيسية لمنطقة التبادل الحر الإفريقية".

و بهذا الشأن، ذكر أن الاجتماعات المكثفة لهيئات منطقة التبادل الحر الإفريقية، التي اجتمعت خلال سنة 2018، "سمحت ، فعلا، بتحقيق تقدما معتبرا، لكن الاهم من ذلك ينبغي تشخيص ما يحول دون التوصل إلى النتائج المرجوة".

و من جهة أخرى، يري الوزير انه يقع على مسؤولية جميع البلدان الإفريقية معالجة كل المسائل العالقة و المطروحة من طرف المفاوضين.

وأضاف قائلا"من الواضح أن قدومنا للمشاركة في هذا الاجتماع و نحن مسلحون بإرادة واضحة وصريحة خدمة للصالح الذي يكنه ويسهر عليه رؤساء دولنا و حكوماتنا ولما يخدم البلدان الأعضاء".

و يؤكد حضور وزراء جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لهذا الاجتماع -حسب الوزير- الإرادة المشتركة في تعزيز التجارة البينية بين الدول الإفريقية والتي ترتكز على التكامل و التوجه نحو هدف واحد يتمثل في تحقيق رفاهية وتنمية اقتصاديات هذه البلدان.

و دعا السيد جلاب، مندوبي وأعضاء المنتدى المكلف بمفاوضات إنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية، إلى تكثيف المزيد من المجهودات لاستكمال النشاط المتعلق بالمسائل العالقة، خاصة ما تعلق منها بقوانين المنشأ، نظرا لما لها من أهمية و نظرا كذلك لصبغة الأولوية التي تحتلها إقامة منطقة التبادل الحر الإفريقية و الملائمة أيضا لتبادلات تفضيلية للمنتجات والخدمات بين البلدان الإفريقية.

كما أوضح الوزير أن هذا اللقاء سيعكف على وجه الخصوص على بحث ودراسة التوصيات التي تتوج أشغال منتدى المفاوضين و كذا اجتماع الإطارات العليا و المتعلقة على الخصوص بشروط الالتحاق بأسواق السلع و الخدمات .

و يذكر آن اجتماع وزراء التجارة الأفارقة يعقد على هامش تنظيم الدورة الأولى للمعرض التجاري الإفريقي من 11 إلى 17 ديسمبر الجاري بالقاهرة ، بمشاركة 1.200 مؤسسة ممثلة ل38 دولة افريقية من بينها 38 مؤسسة جزائرية.

ويهدف المعرض التجاري الإفريقي إلى تحفيز دعم إنشاء منطقة حرة افريقية الذي تم منذ مارس 2018 التوقيع على إقامتها من طرف 44 رئيس دولة و حكومة افريقية خلال القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي التي عقدت بكيغالي (روندا).

و تمت المصادقة على قرار إنشاء منطقة تجارة حرة افريقية سنة 2012 خلال الدورة العادية ال18 لجمعية رؤساء الدول وحكومات الاتحاد الإفريقي، في حين انطلقت المفاوضات بشأنها على مستوى الاتحاد الإفريقي بداية سنة 2015.

ومن شان هذه المنطقة الافريقية الحرة ان تشكل سوق موحدة للمنتجات و الخدمات على المستوى الافريقي لكونها تسمح بضمان التنقل الحر للنشاطات الاقتصادية و الاستثمارات. ما يسمح -حسب الاتحاد الافريقي- بالتعجيل بإقامة الاتحاد الجمركي الافريقي.