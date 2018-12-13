تأجيل عدة رحلات بحرية بسبب سوء الأحوال الجوية

تم تأجيل انطلاق عدة بواخر للنقل البحري للمسافرين مبرمجة هذا الخميس نحو عدة وجهات دولية ، بسبب التقلبات الجوية، حسب ما أفادت به الأربعاء المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين في بيان لها.

وتم تأجيل انطلاق باخرة "طارق ابن زياد" من الجزائر نحو مارسيليا والمبرمجة يوم الخميس على الساعة 12 سا إلى يوم السبت 15 ديسمبر على الساعة 12 سا.

كما يتعلق الامر أيضا بانطلاق باخرة "الجزاير 2" من مدينة وهران نحو مدينة اليكانت (اسبانيا) والمبرمجة الخميس على الساعة 19 سا، حيث تم تأجيلها الى يوم الأحد 16 ديسمبر على الساعة 19 سا.

وتم تأجيل انطلاق باخرة "طاسيلي 2 " أيضا المتوجهة من مدينة مارسيليا (فرنسا) نحو مدينة سكيكدة (الجزائر) إلى يوم الأحد 16 ديسمبر على الساعة 12 سا، فيما كان يرتقب انطلاقها في نفس اليوم على الساعة 12 سا.

ويعود هذا التأجيل الى سوء الأحوال الجوية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، والتي تحول دون مغادرة البواخر للموانئ ، يضيف نفس المصدر.