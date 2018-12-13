بطولة العالم للسباحة في الحوض الصغير: إقصاء أسامة سحنون

أقصي السباح الجزائري أسامة سحنون, هذا الخميس, في تصفيات 50 متر سباحة حرة , لحساب بطولة العالم في الحوض الصغير (25 مترا) الجارية حاليا بهانغزو (الصين).

وأنهى سحنون سباق المجموعة الـ 11 بتوقيت 21.53, بينما عادت المراتب الثلاث الأولى إلى البولوني باوي جيراسزيك (21.30), الايطالي لورينزو زازيري (21.35) والبرازيلي سيزار سييلو فيلهو (21.39) على التوالي.

و اكتفى سحنون -الذي كان يطمح الكثير في هذه المنافسة- بالمرتبة الـ 20 في الترتيب الإجمالي للتصفيات.

وفضلا عن سباق الـ 50 متر, يخوض الجزائري سباق 100 متر سباحة حرة.