يوسفي يكشف عن محادثات مع شركات أجنبية لتطوير استغلال مناجم الذهب

أكد وزير الصناعة، يوسف يوسفي اليوم الخميس بالمجلس الشعبي الوطني، أن المحادثات الجارية مع الشركاء الأجانب لاستغلال مناجم الذهب، تجري في أحسن الظروف.

وقال يوسفي إن المحادثات تجري مع الشركات الأجنبية التي تملك خبرة في مجال الاستغلال البطني لمناجم الذهب.

وعبر وزير الصناعة عن تفاؤله في رفع إنتاج الذهب في الجزائر.

و بخصوص مناجم الذهب بمنطقتي تيراك و امسماسا ، أوضح وزير الصناعة أن نشاط تطوير واستغلال الذهب بهذين المنجمين مر بعدة مراحل ، حيث قامت في البداية الشركة الوطنية اينور لوحدها بأشغال التطوير و التحضير لعملية الاستغلال ثم أقامت فيما بعد شراكة مع شريك أجنبي لاستغلال هذه المناجم .

تكوين الشباب لممارسة النشاط المنجمي لاستغلال واستخراج الذهب بطرق تقليدية

و بخصوص مراجعة قانون المناجم الصادر سنة 2014 للتمكين من استغلال الذهب بطرق تقليدية ، قال الوزير إن هذا القانون قد عالج و اخذ بعين الاعتبار هذا الجانب .

وكشف في هذا الصدد عن دراسة دائرته الوزارية إمكانية تكوين الشباب لممارسة النشاط الحرفي المنجمي لاستخراج واستغلال الذهب ، حيث قال "إن استخراج و معالجة الذهب، حتى بطرق تقليدية، يتطلب قدرا كافيا من الكفاءة والخبرة و التحكم في التقنية بغية استغلال امثل لثروات الذهب بطرق عقلانية".