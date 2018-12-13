قيطوني يؤكد : 62 بالمئة نسبة التغطية بالغازالطبيعي و عملية مد شبكات الربط مكلفة جدا

أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني أن نسبة الربط بالغاز الطبيعي قد بلغت 62 بالمئة على المستوى الوطني فيما وصلت نسبة إيصال الكهرباء للمواطنين إلى 99 بالمئة .

و خلال جلسة علنية خصصت هذا الخميس لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني قال قيطوني إن عملية مد شبكات الربط بالغاز الطبيعي مكلفة جدا وأن الطلب المتزايد على هذه المادة الحيوية يصعب من تغطية كل مناطق الوطن خاصة في ظل الوضع المالي الحالي.

وأوضح قيطوني أن الجزائر تنتج 230مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي منها 50 مليارمتر مكعب موجهة للإستهلاك المحلي وهي نسبة اعتبرها المتحدث كبيرة جدا مقارنة بما يتم استهلاكه، مضيفا أن 50 إلى 55 بالمئة تصدر للخارج بينما يتم الاحتفاظ ب 30 بالمئة منها في الآبار.

المصدر : الاذاعة الجزائرية