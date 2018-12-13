وفاة شاب برغاية دهسه القطار القادم من العاصمة باتجاه الثنية

لقي اليوم الخميس شاب في العشرينات من العمر حتفه بعد أن دهسه القطار القادم من محطة الجزائر العاصمة باتجاه الثنية غير بعيد عن محطة الرغاية (شرق العاصمة), في ثاني حادث من نوعه في ظرف ثلاثة أسابيع بنفس المنطقة حسبما علم عن مصدر من الحماية المدنية لولاية الجزائر.

وأوضح الملازم الاول بن خلف الله خالد من خلية الاتصال لدى المديرية الولائية للحماية المدنية ل"واج" أن شابا يبلغ من العمر 24 سنة لقي حتفه اليوم الخميس بعد أن دهسه القطار القادم من العاصمة باتجاه الثنية حين كان بصدد العبور بممر السكة الحديدية بحوالي 250 متر عن محطة الرغاية .

و قال المتحدث أن الحادث الذي وقع في حدود الساعة 8:30 من صباح اليوم تمثل في عبور الضحية للسكة الحديدية على مستوى "حي فعوسي " بالرغاية حيث دهسه القطار المتوجه الى الثنية فيما تحولت جثته الى اشلاء متناثرة .

و تدخل أعوان الحماية المدنية لوحدة الرغاية بموقع الحادث مع تسخير سيارة اسعاف و شاحنة اطفاء مشددا في نفس الوقت على ضرورة اتخاذ المواطنين القاطنين بمحاذاة ممر السكك الحديدية " كامل تدابير الحذر و الحيطة و العبور عبر المعابر المخصصة لهم تفاديا لوقوع حوادث مماثلة.