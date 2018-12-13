وزارة التربية تكشف عن رزنامة الامتحانات المدرسية الوطنية

كشفت وزارة التربية الوطنية اليوم الخميس عن رزنامة سير الامتحانات المدرسية الوطنية لدورة 2019 للأطوار التعليمية الثلاث.

وأوضحت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بأن " جدول سير امتحان شهادة نهاية مرحلة التعليم الابتدائي المبرمج في 29 ماي 2019، سيكون كالتالي : في الفترة الصباحية (من 09.00 سا الى 10.30 سا ) في مادة اللغة العربية، و من ( 11.00 سا الى 12.30 سا) في مادة الرياضيات. أما الفترة المسائية ستخصص لامتحان مادة اللغة الفرنسية من الساعة (15سا الى 16.30 سا ).

و بالنسبة لجدول سير امتحان شهادة التعليم المتوسط لنفس الدورة الذي سيكون من 09 جوان إلى 11 جوان. و سيخصص اليوم الأول في فترته الصباحية لامتحان مادتي اللغة العربية (من 8.30 سا الى 10.30 ) وعلوم فيزيائية وتكنولوجيا من ( 11سا الى 12.30سا)، بينما تخصص الفترة المسائية لمادتي التربية الاسلامية ( من 14.30سا الى15.30) والتربية المدنية (16سا الى 17 سا ) مع فارق نصف ساعة بين الامتحانين.

و حسب نفس الجدول يمتحن التلاميذ في اليوم الثاني في مادتي الرياضيات (من 8.30سا الى 10.30) واللغة الانجليزية( من 11سا الى 12.30سا ) و مادة التاريخ و الجغرافيا (من30 .14 الى 16سا ) .

و بالنسبة لليوم الثالث يمتحن التلاميذ في مادة اللغة الفرنسية (من 08.30 الى 10.30) و العلوم الطبيعية و الحياة من( 11.00سا الى 12.30سا ) و تخصص الفترة المسائية لامتحان اللغة الامازيغية من ( 14.30 الى 16سا ) .

أما بخصوص جدول سير اختبارات البكالوريا دورة 2019 و الذي سيمتد من يوم الاحد 16 جوان الى يوم الخميس 20 يونيو ، فيمتحن المترشحون في ستة شعب و يتعلق الامر بشعبة اداب و فلسفة وشعبة لغات أجنبية و شعبة علوم تجريبية و شعبة رياضيات و شعبة تقني رياضي و شعبة تسيير و اقتصاد.

و ستنطلق امتحانات الفترة الصباحية في على الساعة 8.30 في حين تبدأ امتحانات الفترة المسائية على الساعة الثالثة مساءا في حين تنتهي بعضها على الساعة السادسة مساءا.