الصحراء الغربية: واشنطن "محبطة" من عدم تسوية نزاع الصحراء الغربية

أعرب مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون، اليوم الخميس بواشنطن عن "إحباطه" أمام انسداد تسوية نزاع الصحراء الغربية، مؤكدا بأن الوقت قد حان لتضطلع المينورسو بمهمتها.

وخلال لقاء صحفي نظم بهيريتيج فاوندايشن (مؤسسة التراث) عقب نقاش حول الإستراتيجية الجديدة للإدارة الأمريكية بأفريقيا، قال بولتون لدى تطرقه لقضية الصحراء الغربية "إحباط، إحباط".

وتابع ذات المسؤول الأمريكي يقول "يتعين عليكم التفكير في الشعب الصحراوي والصحراويين الذين لا يزالون يعيشون في المخيمات"، مضيفا أن "الصحراويين وأبناءهم بحاجة إلى العودة إلى ديارهم لعيش حياة عادية".

وخلال هذا النقاش تطرق مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بعثات حفظ السلام في أفريقيا موضحا أن الإدارة الأمريكية ترغب في إنهاء كل البعثات التي لم تؤدي مهمتها بعد سنوات عديدة من نشرها.

و أعرب بولتون الذي يعرف جيدا ملف الصحراء الغربية بفعل مشاركته سنة 1991 في إعداد عهدة المينورسو، عن أسفه من تجديد عهدات هذه البعثة بانتظام كل سنة دون أن يتم التوصل إلى النتائج المنتظرة المتمثلة في إنهاء النزاعات.

و من أجل توضيح أفضل للوضع، استشهد المستشار بمثاله المفضل وهو "الصحراء الغربية" بحيث ذكر ذات المسؤول أنه كان يتعين تنظيم استفتاء تقرير المصير في

الصحراء الغربية و لكن للأسف بعد 27 سنة لم يُسجل أي تقدم في هذا الصدد.

و شدد بولتون على ضرورة "التركيز" على الوسائل التي تسمح لهذه البعثات بإكمال عهدتها بنجاح، مؤكدا ان الهدف لا يتمثل في الإبقاء على هذه البعثات الى اجل غير مسمى.

و في مخاطبته للسفراء الإفريقيين و المنظمات غير الحكومية و الشخصيات الأمريكية التي حضرت هذا الحوار، تساءل بولتون قائلا "27 سنة من النشر و لازالت البعثة تراوح مكانها كيف لكم تفسير ذلك؟".

وأكد بولتون أن "الموارد والاهتمام والجهد" المبذول في إطار هذه البعثة "كانت ستكون مجدية أكثر" لو خصصت لتنمية شعوب المنطقة.

وأكد ان تسوية نزاع الصحراء الغربية سيمكن من إعادة توجيه التمويل الممنوح للبعثة نحو التنمية الاقتصادية.