العراق: مقتل 13 عنصرا من تنظيم داعش شمالي بغداد

لقي 13 عنصر من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مصرهم أمس الخميس شمالي بغداد وفق ما قيادة عمليات بغداد .

وذكر بيان للقيادة، أمس، إنها تمكنت من قتل 13 عنصرا من داعش في منطقة الطارمية شمالي بغداد.

وأضافت أن العملية جرت بجهد استخباري مخطط له من قبل استخبارات قيادة عمليات بغداد وبالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني.

وكان الطيران الحربي العراقي قد قصف أهدافا لتنظيم (داعش) شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالي شمال شرق العراق.

وقال مصدر عسكري, إن القوات الجوية قصفت أهدافا للتنظيم الإرهابي خلال العملية العسكرية التي انطلقت من ثلاثة محاور لملاحقة خلايا (داعش) والمطلوبين في منطقة "حوض الوقف" شمال شرق البلاد.