الإطاحة بشبكة مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر بمستغانم

تمكنت مساء أمس الخميس المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية مستغانم من الإطاحة بشبكة مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر، حسبما أستفيد هذا الجمعة من خلية الاتصال والعلاقات العامة بذات المجموعة.

وأوضح المصدر أن العملية تمت بناءا على معلومات تفيد بقيام بعض الأشخاص بتنظيم رحلات للإبحار السري من شواطئ ولاية مستغانم باتجاه السواحل الإسبانية.

وبعد وضع خطة محكمة للإيقاع بالمشتبه فيهم تمكنت كتيبة الدرك الوطني لمستغانم مدعمة بالفصيلة الأولى للأمن والتدخل (الصاعقة) من توقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 27 و 39 سنة, يشير نفس المصدر.

وقام عناصر الدرك الوطني بتفتيش مساكن المشتبه فيهم بعد إذن صادر من وكيل الجمهورية ما مكن من العثور على قارب صيد ومحرك وتسعة صفائح بلاستيكية مملوءة بالبنزين بسعة 30 لتر لكل صفيحة يضيف المصدر ذاته.

وجاءت عملية الإطاحة بهذه الشبكة -يضيف نفس المصدر- تنفيذا للمخطط الميداني الذي وضعته المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بمستغانم لمكافحة الهجرة غير الشرعية والذي سمح منذ بداية الشهر الجاري بإفشال العديد من محاولات الإبحار السري على اليابسة وتوقيف 29 شخص، وسيتم تقديم أفراد الشبكة الموقوفين للجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيقات كما أشير إليه.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية