توقيف ستة (06) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بتبسة

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الأمن الوطني يوم امس الخميس ستة (06) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بتبسة/ ن.ع.5، حسب ما افد به هذا الجمعة بيان لوزارة الدفاع الوطني.

واوضح ذات البيان انه"في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الأمن الوطني، يوم 13 ديسمبر 2018، ستة (06) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بتبسة/ ن.ع.5."

وفي إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة--يضيف نفس البيان--"أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وحرس الحدود، في عمليات متفرقة بكل من ورقلة/ن.ع.4 وتمنراست وعين قزام/ن.ع.6، (07) منقبين عن الذهب و(04) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة وحجزت (23) كيس من خليط الحجارة وخام الذهب و(01) كيلوغرام من مادة TNT وجهاز (01) كشف عن المعادن، كما تم إحباط محاولة تهريب كمية معتبرة من الوقود تقدر بـ (21491) لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس/ن.ع.5 وتمنراست/ن.ع.6."

من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من تلمسان ووهران/ن.ع.2 وتبسة/ن.ع.5، (13) تاجر مخدرات وحجزت سيارتين (02) سياحيتين و(216.2) كيلوغرام من الكيف المعالج و(600) غرام من الكوكايين و(9839) قرصا مهلوسا وأجهزة إتصال عبر الأقمار الصناعية.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج