رابطة أبطال إفريقيا/الدور التصفوي الثاني والأخير (ذهاب): شباب قسنطينة يفوز بهدف يتيم أمام فايبرز الأوغندي

لم ترق مباراة الذهاب التي خاضها شباب قسنطينة سهرة هذا الجمعة بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة أمام فايبرز الأوغندي برسم الدور التصفوي الثاني والأخير لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم إلى المستوى المطلوب في مثل هذه المنافسة القارية، إذ اكتفى المحليون بتسجيل هدف يتيم دون رد.

ففي الشوط الأول من المباراة سيطر شباب قسنطينة على اللعب و استحوذ على الكرة على أمل تحقيق نتيجة مريحة قبل مباراة الإياب إلى أن جاء الهدف الأول والوحيد من توقيع بلجيلالي في الدقيقة الـ13 بعد أن استغل تعثر الخصم في إخراج الكرة من منطقته وكذا هفوة حارس مرمى فايبرز الأوغندي سكازيا.

إثر ذلك اتسم اللعب بنوع من الفتور من الجانبين تخللته هجمات عديمة الفعالية وينقصها التركيز من طرف المحليين.

من جهتهم حاول لاعبو فايبرز الاستفاقة للعودة في المباراة بعد الهدف الذي تلقوه وذلك بمحاولات عديدة كانت تفتقد للتركيز والفعالية لأن لاعبي شباب قسنطينة حاولوا الإبقاء على الخصم في منطقته وذلك إلى غاية نهاية المرحلة الأولى من المباراة.

الشوط الثاني تميز بالاندفاع البدني من طرف لاعبي فايبرز الأوغندي الذين وظفوا العامل البدني أكثر من التقني مما أدى إلى إصابة بلقاسمي في صفوف المحليين و توقف المباراة في عديد المرات.

وقد اكتفى الزوار بالدفاع في محاولة منهم لتفادي تلقي أكثر من هدف كما تمكنوا رغم ذلك من تهديد مرمى حارس شباب قسنطينة رحماني على ثلاث مرات كانت أخطرها في الدقيقة الـ76 عن طريق المهاجم سيرونكوما الذي جانبت رأسيته القائم الأيسر بقليل.

وقد كان الحكم السينغالي ماجيتي نداي موفقا في معظم الحالات التحكيمية وسيطر على زمام المباراة.

ورغم دخول المهاجم عبيد في مكان بلجيلالي في الدقيقة 79 و إضافة الحكم لـ 4 دقائق للوقت بذل الضائع إلا أن المحليين لم يتمكنوا من تعميق الفارق لتبقى النتيجة على حالها إلى غاية نهاية هذه المباراة التي لعبت في أجواء شديدة البرودة وتساقط للأمطار.

وبرأي الكثير من الملاحظين فإن هذه النتيجة تبقى غير كافية لأنها لن تجعل شباب قسنطينة يلعب بأريحية في مباراة الإياب المقررة في 22 ديسمبر الجاري بكامبالا (أوغندا).

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج