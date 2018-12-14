بطولة العالم للسباحة: اقصاء الجزائرية شرواطي في تصفيات 400 متر سباحة حرة

14/12/2018 - 22:37

أقصيت السباحة الجزائرية سعاد شرواطي هذا الجمعة في تصفيات سباق 400 متر سباحة حرة، لحساب بطولة العالم في الحوض الصغير (25 مترا) الجارية حاليا بهانغزو (الصين).

وأنهت الجزائرية سباق المجموعة الثالثة في المرتبة الأخيرة بتوقيت 4:20.12، بعيدة عن التركية بيريل بوسيكلير التي حلت في المرتبة الأولى (4:09.90). في الترتيب العام، اكتفت شرواطي بالمرتبة ال31.

ولم تتمكن أي سباحة من المجموعة الثالثة من ضمان تذكرة النهائي،حيث سينشط النهائي من قبل 4 سباحات من المجموعة الرابعة و 4 من المجموعة الخامسة.

وكانت شرواطي قد أقصيت يوم الأربعاء الفارط في تصفيات 800 متر سباحة حرة، بعد أن أنهت سباق المجموعة الثانية في المركز الثالث بتوقيت قدره 8د 44ثا 73ج ، بعيدة عن البرتغالية هولوب تاميلا الفائزة في ظرف 8د 29ثا 58ج. 

المصدر : واج 

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رياضة, سباحة

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