المصري محمد صالح يتوج بجائزة" بي بي سي "لأحسن لاعب افريقي 2018

توج الدولي المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، الجمعة، بجائزة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" لأفضل لاعب كرة قدم افريقي للعام الثاني على التوالي.

وتفوق صلاح البالغ عمره 26 عاما، الفائز بالجائزة ذاتها العام الماضي، على زميله في ليفربول السنغالي ساديو ماني والمغربي المهدي بنعطية مدافع يوفنتوس الإيطالي والسنغالي الاخر كاليدو كوليبالي مدافع نابولي والغاني توماس بارتي لاعب أتليتيكو مدريد.

وبات صلاح ثالث مصري بعد محمد بركات عام 2005 ومحمد أبو تريكة 2008 يفوز بالجائزة.

وقال هداف ليفربول عقب تسلمه الجائزة "فوزي بالجائزة مرتين على التوالي شعور رائع. كانت هناك لحظات رائعة في 2018. أتطلع للفوز بلقب العام المقبل مع النادي وأتمنى مواصلة تطوير أدائي".

وسجل صلاح 32 هدفا في البطولة الإنجليزية الممتازة الموسم الماضي ليحصل على جائزة الحذاء الذهبي كهداف للمسابقة في مايو الماضي وجائزة أفضل لاعب في المسابقة أيضا.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وكالات