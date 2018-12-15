الوزير الاول لجمهورية كوريا الجنوبية في زيارة رسمية هذا الاحد الى الجزائر

يشرع الوزير الاول لجمهورية كوريا لي ناك-يون غدا الاحد في زيارة رسمية الى الجزائر بدعوة من الوزير الأول أحمد أويحيى حسبما افاد به بيان لمصالح الوزير الاول اليوم السبت.

وتندرج هذه الزيارة التي تدوم ثلاثة أيام في اطار تعزيز علاقات الصداقة و التعاون بين الجزائر و جمهورية كوريا اللتين يربطهما اعلان الشراكة الاستراتيجية الموقع عليه سنة 2006 بين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و نظيره الكوري حسب ذات المصدر.

وستكرس زيارة لي ناك-يون الى بحث العلاقات الثنائية و سبل و وطرق تعزيزه الشراكة الثنائية أكثر.

كما سيشكل هذا اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول القضايا الاقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستنادا الى بيان الوزارة الأولى، ستعقد الدورة الخامسة لمجلس الأعمال الجزائري-الكوري ايضا بالجزائر على هامش هذه الزيارة بمشاركة مؤسسات البلدين.

ويتضمن برنامج ضيف الجزائر زيارتين ذات طابع سياحي الأولى الى متحف الفنون الجميلة بالعاصمة والثانية الى حديقة التجارب بالحامة.

من جهة أخرى، سيتوجه الوزير الاول لجمهورية كوريا الى ولاية بومرداس خلال اليوم الاخير من زيارته حيث سيقوم بزيارة الى محطة توليد الطاقة الكهربائية بكاب جنات.

وتعد كوريا الجنوبية، حسب ارقام الجمارك الجزائرية، احد أهم الشركاء التجاريين للجزائر، حيث بلغ حجم المبادلات، قرابة 3ر2 مليار دولار أمريكي سنة 2017، منها قرابة 700 مليون دولار أمريكي من الصادرات الجزائرية و كذا 6ر1 مليار دولار أمريكي من الواردات.

وخلال السداسي الأول من السنة الجارية 2018، بلغت الواردات الجزائرية من كوريا الجنوبية 609 مليون دولار أمريكي، فيما بلغت صادراتها نحو هذا البلد 474 مليون دولار أمريكي.

ويربط الجزائر وكوريا الجنوبية، اتفاق شراكة استراتيجية وقع في مارس 2006، ما يجعل الجزائر البلد الإفريقي الوحيد الذي يوقع على مثل هذه الاتفاقية مع كوريا الجنوبية.

وقد دعا الطرفان من خلال الاعلان عن هذه الشراكة الاستراتيجية الى اقامة شراكة استراتيجية أساسها التفاهم و الثقة المتبادلين.

و ترمي هذه الشراكة الى ترقية علاقاتهما متعددة الأشكال الى مستوى أعلى و الى تعزيز تعاونهما في المجالات السياسية و الاقتصادية و المالية و الثقافية و العلمية و التكنولوجية و كذا في المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

كما يهدف هذا الاتفاق الى توطيد تعاونهما الثنائي على الساحة الدولية.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/ وأج