الخضر في تربص من 23 الى 28 ديسمبر بالدوحة

يشرع المنتخب الجزائري لكرة القدم من 23 الى 28 ديسمبر الجاري في تربص تحضيري بالعاصمة القطرية الدوحة بحضور بعض اللاعبين ينشطون في البطولات الاجنبية يختتم بمباراة ودية أمام منتخب قطر بتاريخ 27 ديسمبر حسب ما أعلنته اليوم السبت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في بيان لها.

ويعد هذا التربص الاول من نوعه للناخب الوطني جمال بلماضي الذي يشرف كذلك على المنتخب الجزائري المحلي منذ تعيينه على رأس العارضة الفنية للخضر في الثاني من اوت خلفا لرابح ماجر. وكان من المقرر أن يلعب المنتخب الجزائري مباراة ودية أمام نظيره الصيني لكن المفاوضات لم تكلل بالنجاح.

من جانبه يحضر منتخب قطر كاس آسيا للأمم 2019 التي تقام بدولة الامارات العربية المتحدة من 5 يناير الى 1 فبراير حيث يلعب القطريون ضمن المجموعة الخامسة مع العربية السعودية ولبنان وكوريا الشمالية.

المصدر: واج