حوادث المرور: وفاة 15 شخصا وإصابة 17 آخرين خلال 48 الأخيرة

لقي 15 شخصا حتفهم وأصيب 17 آخرون بجروح في 15 حادثا خلال ال 48 ساعة الاخيرة تم تسجيلها على المستوى الوطني حسب ما أورده اليوم السبت بيان لمصالح الإعلام للحماية المدنية.

وسجلت مصالح الحماية المدنية أثقل حصيلة على مستوى ولاية بجاية بوفاة شخصين على إثر حادثي مرور .

للإشارة ، تدخل أعوان الحماية المدنية من أجل تقديم الإسعافات الأولية لـ 32 شخصا جراء استنشاقهم لغاز أحادث الكربون المتسرب من وسائل التدفئة و مسخنات الحمام في عدة ولايات.

كما ان عناصر الحماية تدخلت على إثر الأمطار الغزيرة التي شهدتها المناطق الشمالية للوطن خلال 24 ساعة الماضية خاصة ولايات الجزائر و غليزان و عين الدفلى و المدية و بجاية و البليدة و تيبازة و بومرداس و تيارت أين تم امتصاص مياه الأمطار داخل عدة منازل و أحياء و كذا المنشآت.

كما تم تسجيل سقوط 20 شجرة في كل من ولايات الجزائر و تيبازة و بجاية و بومرداس و تيارت إلى جانب تسجيل 05 انهيارات لجدران و أسقف في كل من ولايات الجزائر و غليزان و المدية و بجاية و تيبازة بدون تسجيل خسائر بشرية ، مع العلم أن عملية البحث عن شخص جرفته مياه واد عين المالح ببلدية ربيعية ولاية المدية متواصلة من طرف غطاسي الحماية المدنية.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية