الصالون الدولي الرابع للتمور ببسكرة : وزير الفلاحة يشرف على الافتتاح بمشاركة 140 متعاملا وطنيا و أجنبيا

أشرف وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري عبد القادر بوعزغي اليوم السبت ببسكرة على افتتاح الصالون الدولي الرابع للتمور بمشاركة 140 متعاملا اقتصاديا ما بين جزائريين و آخرين من تونس ومصر والإمارات العربية المتحدة .

كما حضر افتتاح هذه التظاهرة الاقتصادية التي تدوم ثلاثة أيام أكثر من 30 سفيرا و ممثلا لبعثات دبلوماسية معتمدين بالجزائر على غرار المجر و فنزويلا و الفيتنام و كوريا الجنوبية و إندونيسيا وتونس والسينغال.

ولدى زيارته لمختلف الأجنحة شدد وزير الفلاحية و التنمية الريفية و الصيد البحري على أهمية الرفع من الكميات المصدرة من التمور للاستجابة للطلب المتزايد على هذه المادة الغذائية في السوق الدولية مذكرا في هذا السياق بالتسهيلات التي توفرها الدولة لمنتجي و مصدري التمور.

و يتضمن الصالون الدولي للتمور في طبعته الرابعة ببسكرة عرض تشكيلات متنوعة من التمور ومشتقاتها ومعدات المكننة الفلاحية الحديثة.

وقد احتوت مختلف أروقة هذا الصالون الذي تحتضنه المدرسة الأولمبية للمواهب الشابة العالية سلة من شتى أصناف التمور منها اللينة والصلبة على غرار دقلة نور ذات السمعة العالمية والدقلة البيضاء والغرس.

و تعرض في هذه التظاهرة كذلك عديد المواد التي تكون قاعدتها من محاصيل التمور من ذلك المربى والعسل والخل ومسحوق التمر فضلا عن تخصيص جناح لمشتقات النخيل على غرار القفة والأرائك والحبال.

ويتضمن المجال المخصص للعتاد الفلاحي عينات لأنظمة السقي و جرارات فلاحية وأكياس تستعمل في حماية عراجين التمور من التقلبات الجوية ومواد التوضيب والتعليب إلى جانب مواد كيماوية تستعمل في إبادة الحشرات الضارة والأعشاب الطفيلية.

ويرمي هذا الحدث الاقتصادي بالأساس إلى التعريف بالمنتوج الوطني لشعبة التمور والترويج له و السعي للتموقع في السوق الدولية حسبما ورد في الشروحات التي قدمت بالمناسبة.

و يواصل الوزير زيارته لولاية بسكرة التي تدوم يوما واحدا بمعاينة منجزات ومشاريع تابعة لقطاعه على غرار وحدات تكييف التمور ومستثمرات فلاحية تابعة لخواص كما يشرف على لقاء مع مصدري التمور والخضروات.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية