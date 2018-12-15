كأس الكونفدرالية الإفريقية (الدور الـ 16- ذهاب): إتحاد بلعباس يتعادل أمام إينوغو رانجرس النيجيري بنتيجة 0-0

تعادل ممثل الجزائر في منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، اتحاد بلعباس، هذا السبت أمام ضيفه نادي إينوغو رانجرس النيجيري بنتيجة 0-0، بملعب 24 فبراير بسيدي بلعباس في ذهاب الدور السادس عشر.

وفشل فريق غرب الجزائر في استغلال بعض الفرص السانحة للتهديف طيلة اللقاء، معقدا في ذات السياق مهمته قبل لقاء العودة.

وستجري مباراة الإياب يوم 23 ديسمبر (سا 00ر16) بإينوغو (نيجيريا).

أما الممثل الجزائري الثاني في هذه المنافسة، نصر حسين داي، فقد عاد بتعادل ثمين أمام نظيره الزامبي غرين إيغلز بنتيجة (0-0) في لقاء الدور السادس عشر - ذهاب، جمع بينهما عشية اليوم السبت بلوزاكا.

المصدر: الإذاعة الجزائرية / واج