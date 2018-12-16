رابطة أبطال إفريقيا/الدور الـ 16(ذهاب): فوز شبيبة الساورة أمام إتحاد طنجة المغربي بنتيجة 2-0

فازت شبيبة الساورة أمام ضيفها اتحاد طنجة المغربي (2-0) الشوط الأول (0-0)، هذا السبت ببشار، ضمن فعاليات الدور السادس عشر ذهاب من منافسات رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وافتتحت الشبيبة باب التسجيل بفضل اللاعب أمين حامية في الدقيقة الـ 69 عن طريق ضربة جزاء قبل أن يعمق زميله كوناتي النتيجة في الدقيقة الـ 80.

وسيجرى لقاء العودة في الـ 23 من شهر ديسمبر بالملعب الكبير بطنجة (المغرب).

وكان ممثل الجزائر الثاني شباب قسنطينة، قد فاز أمس الجمعة بهدف يتيم دون رد على حساب فايبرز الأوغندي، في مباراة الذهاب التي جمعتهما بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.

وقد سجل الهدف لصالح المحليين اللاعب بلجيلالي في الدقيقة الـ14 من عمر المباراة.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج