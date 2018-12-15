مساهل يبلغ رسالة من الرئيس بوتفليقة لنظيره السيراليوني

استُقبل وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل هذا السبت بفريتاون من طرف رئيس جمهورية سيراليون جوليوس مادا بيو الذي بلغه رسالة أُخوة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

ودار اللقاء الذي جرى على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري للجنة رؤساء الدول والحكومات العشر للاتحاد الإفريقي حول إصلاح مجلس الأمن الأممي، حول العلاقات الثنائية وطرق وسبل تعزيزها.

وفي هذا السياق، قدم مساهل عرضا لرئيس دولة سيراليون حول مضمون نتائج محادثاته مع نظيره السيراليوني، ألي كابا، لاسيما عقد الدورة المقبلة للجنة المختلطة للتعاون خلال الثلاثي الأول من سنة 2019، قصد تنويع مجالات التعاون وبعث حركية جديدة في العلاقات بين البلدين.

وهنأ وزير الشؤون الخارجية أيضا رئيس دولة سيراليون على"دور الزعامة" الذي يضطلع به على راس لجنة العشرة و"تنظيمه المحكم" للاجتماع الوزاري و"النتائج الواعدة"التي تم التوصل إليها.

وأعرب من جهته الرئيس مادا بيو عن"تقديره"لمشاركة الجزائر في هذا الاجتماع الوزاري بفريتاون و"مساهمتها المعتبرة"في التحضير للمراحل المقبلة في إطار نشاطات لجنة البلدان العشرة التي يتكفل بلده فيها بمهمة التنسيق.

وكلف الرئيس مادا بيو، وزير الشؤون الخارجية بتبليغ "تحياته الأخوية" و"مشاعر التقدير"للرئيس بوتفليقة.

المصدر : الاذاعة الجزائرية / واج