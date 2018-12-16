الوزير الاول لجمهورية كوريا الجنوبية في زيارة رسمية هذا الاحد الى الجزائر

يشرع الوزير الأول لجمهورية كوريا لي ناك-يون هذا الاحد في زيارة رسمية إلى الجزائر بدعوة من الوزير الأول أحمد أويحيى، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول السبت.

وتندرج هذه الزيارة التي تدوم ثلاثة أيام في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الجزائر وجمهورية كوريا اللتين يربطهما إعلان الشراكة الاستراتيجية الموقع عليه سنة 2006 بين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ونظيره الكوري.

واستنادا إلى بيان الوزارة الأولى، ستعقد الدورة الخامسة لمجلس الأعمال الجزائري-الكوري أيضا بالجزائر على هامش هذه الزيارة بمشاركة مؤسسات البلدين.

وتعد كوريا الجنوبية، حسب أرقام الجمارك الجزائرية، أحد أهم الشركاء التجاريين للجزائر، حيث بلغ حجم المبادلات، قرابة 3ر2 مليار دولار أمريكي سنة 2017، منها قرابة 700 مليون دولار أمريكي من الصادرات الجزائرية وكذا 6ر1 مليار دولار أمريكي من الواردات.

وخلال السداسي الأول من السنة الجارية 2018، بلغت الواردات الجزائرية من كوريا الجنوبية 609 مليون دولار أمريكي، فيما بلغت صادراتها نحو هذا البلد 474 مليون دولار أمريكي.

وفي تسجيل له للقناة الأولى يرى حميد علوان أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الجزائر أن بلادنا تطمح إلى الاستفادة من نقل التكنولوجيا العالية لكوريا الجنوبية في مجال الصناعة الميكانيكية و الكهرومنزلية وتتطلع في نفس الوقت للإستفادة من خبرتها في مجال النقل البحري .

ووصف المحلل السياسي سليمان اعراج كوريا الجنوبية بالشريك و الحليف للجزائر فهي تتقاسم معنا وجهات النظر سيما في عمليات السلام وجهود الوساطة التي تقودها بلادنا مضيفا أن الاختلاق في الثقافات و اللغات لم يتثني البلدان من السعي دوما للا رتقاء بالعلاقات السياسية.

ويتضمن برنامج ضيف الجزائر زيارتين ذات طابع سياحي الأولى الى متحف الفنون الجميلة بالعاصمة والثانية الى حديقة التجارب بالحامة.

من جهة أخرى، سيتوجه الوزير الأول لجمهورية كوريا إلى ولاية بومرداس خلال اليوم الأخير من زيارته حيث سيقوم بزيارة إلى محطة توليد الطاقة الكهربائية بكاب جنات.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/ وأج