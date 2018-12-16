النتائج الجزئية للدور الـ 16 لكأس الكونفدرالية الإفريقية - ذهاب

النتائج الجزئية لمباريات الدور السادس عشر (ذهاب) لكأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم التي جرت يومي الجمعة والسبت على أن تتواصل هذا الأحد:

الجمعة 14 ديسمبر:

جمعية نيوكي (الكونغو) - بيترو لواندا (أنغولا) 0-1

حسنية أغادير (المغرب) - جينيراسيون فوت (السنيغال) 2-0

السبت 15 ديسمبر:

أهلي طرابلس (ليبيا) - نيو ستار (الكاميرون) 1-1

كاريوبانجي شارك (كينيا) - أشانتي كوتوكو (غانا) 0-0

غرين إيغلز (زامبيا) - نصر حسين داي (الجزائر) 0-0

كامبالا سيتي (أوغندا) - متيبوا سوقار (تنزانيا) 3-0

النجم الساحلي (تونس) - ملعب أبيجان (كوت ديفوار) 3-0

اتحاد بلعباس (الجزائر) - إينوغو رانجرس (نيجيريا) 0-0

المصري (مصر) - نادي ساليتاس (بوركينافاسو) 0-2

نهضة بركان (المغرب) - الاتحاد (ليبيا) 3-0

النادي الصفاقسي (تونس) - غرين بوفالو (زامبيا) 4-1

الهلال العبيد (السودان) - موكورا فيكتوري (رواندا) 0-0

الزمالك (مصر) - كوتون (التشاد) 7-0

موتيما بامبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية) - سان بيدرو (كوت ديفوار) 1-1

كيزر تشيف (جنوب إفريقيا) - إلجيكو بلوس (مدغشقر) 3-0

الأحد 16 ديسمبر:

الرجاء البيضاوي (المغرب) - مبيري سبورتيف (الغابون)

تجرى مباريات الإياب أيام 21 و 22 و 23 ديسمبر.