النتائج الجزئية للدور الـ 16 لكأس الكونفدرالية الإفريقية - ذهاب

16/12/2018 - 10:04

النتائج الجزئية لمباريات الدور السادس عشر (ذهاب) لكأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم التي جرت يومي الجمعة والسبت على أن تتواصل هذا الأحد:

            الجمعة 14 ديسمبر:

جمعية نيوكي (الكونغو) - بيترو لواندا (أنغولا)             0-1

حسنية أغادير (المغرب) - جينيراسيون فوت (السنيغال)   2-0

            السبت 15 ديسمبر:

أهلي طرابلس (ليبيا) -  نيو ستار (الكاميرون)             1-1 

كاريوبانجي شارك (كينيا) - أشانتي كوتوكو (غانا)        0-0

غرين إيغلز (زامبيا) - نصر حسين داي (الجزائر)        0-0

كامبالا سيتي (أوغندا) - متيبوا سوقار (تنزانيا)           3-0

النجم الساحلي (تونس) - ملعب أبيجان (كوت ديفوار)    3-0

اتحاد بلعباس (الجزائر) -  إينوغو رانجرس (نيجيريا)   0-0

المصري (مصر) - نادي ساليتاس (بوركينافاسو)        0-2

نهضة بركان (المغرب) - الاتحاد (ليبيا)                  3-0

النادي الصفاقسي (تونس) - غرين بوفالو (زامبيا)      4-1

الهلال العبيد (السودان) - موكورا فيكتوري (رواندا)   0-0

الزمالك (مصر) - كوتون (التشاد)                       7-0   

موتيما بامبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية) - سان بيدرو (كوت ديفوار)   1-1 

كيزر تشيف (جنوب إفريقيا) -  إلجيكو بلوس (مدغشقر)      3-0

            الأحد 16 ديسمبر:

الرجاء البيضاوي (المغرب) - مبيري سبورتيف (الغابون)         

تجرى مباريات الإياب أيام 21 و 22 و 23 ديسمبر.

 

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