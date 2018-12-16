النتائج الجزئية للدور الـ 16 لكأس الكونفدرالية الإفريقية - ذهاب

النتائج الجزئية لمباريات الدور السادس عشر (ذهاب) لكأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم التي جرت يومي الجمعة والسبت على أن تتواصل هذا الأحد:
الجمعة 14 ديسمبر:
جمعية نيوكي (الكونغو) - بيترو لواندا (أنغولا) 0-1
حسنية أغادير (المغرب) - جينيراسيون فوت (السنيغال) 2-0
السبت 15 ديسمبر:
أهلي طرابلس (ليبيا) - نيو ستار (الكاميرون) 1-1
كاريوبانجي شارك (كينيا) - أشانتي كوتوكو (غانا) 0-0
غرين إيغلز (زامبيا) - نصر حسين داي (الجزائر) 0-0
كامبالا سيتي (أوغندا) - متيبوا سوقار (تنزانيا) 3-0
النجم الساحلي (تونس) - ملعب أبيجان (كوت ديفوار) 3-0
اتحاد بلعباس (الجزائر) - إينوغو رانجرس (نيجيريا) 0-0
المصري (مصر) - نادي ساليتاس (بوركينافاسو) 0-2
نهضة بركان (المغرب) - الاتحاد (ليبيا) 3-0
النادي الصفاقسي (تونس) - غرين بوفالو (زامبيا) 4-1
الهلال العبيد (السودان) - موكورا فيكتوري (رواندا) 0-0
الزمالك (مصر) - كوتون (التشاد) 7-0
موتيما بامبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية) - سان بيدرو (كوت ديفوار) 1-1
كيزر تشيف (جنوب إفريقيا) - إلجيكو بلوس (مدغشقر) 3-0
الأحد 16 ديسمبر:
الرجاء البيضاوي (المغرب) - مبيري سبورتيف (الغابون)
تجرى مباريات الإياب أيام 21 و 22 و 23 ديسمبر.