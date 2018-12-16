كأس الجزائر: قمتـان في واجـهـة الدورالـ 32 ابتداء من الاثنين

تشكل المقابلتان اللتان ستنشطان من قبل فرق الرابطة المحترفة الاولى، وفاق سطيف-اولمبي المدية و دفاع تاجنانت-شباب بلوزداد، قمتي الدور ال32 من كأس الجزائر لكرة القدم المقررة مقابلاته من الاثنين 17 الى الخميس 27 ديسمبر، في الوقت الذي سيسعى فيه الفريق "الصغير" اولمبي اقبو (القسم الشرفي) الى تحقيق المفاجأة امام نصر حسين داي.

وسيحاول وفاق سطيف، حامل الرقم القياسي في ألقاب السيدة الكأس رفقة اتحاد الجزائر و مولودية الجزائر (8 كؤوس)، الى تأكيد عودته الى الواجهة تحت قيادة مدربه الجديد نور الدين زكري و ذلك من خلال تخطي عقبة اولمبي المدية الذي أثبت في العديد من المناسبات قوته و صلابته خارج الديار.

و ستجمع المقابلة الاخرى بين فرق الرابطة الاولى، دفاع تاجنانت و شباب بلوزداد، اللذان انهيا المرحلة الاولى من البطولة في مواقع الفرق المهددة بالسقوط، ما يجعل تركيزهما منصب اكثر على تحسين وضعيتهما في البطولة الوطنية مع محاولة بلوغ مستوى متقدم في منافسة الكأس.

وقد اسفرت قرعة الدور ال32 من كأس الجزائر التي جرت يوم الاحد المنصرم عن ثلاث مواجهات تجمع بين فرق تنشط في بطولتي الرابطتين المحترفتين الاولى و الثانية وهي اتحاد الجزائر-جمعية وهران، رائد القبة-مولودية الجزائر و اتحاد البليدة-نادي بارادو.

وسيستهل فريق اتحاد بلعباس رحلة الدفاع عن تاجه امام مولودية شرشال (الجهوي الاول)، التي أزاحت من طريقها في الدور الجهوي الاخير، المتصدر الحالي لبطولة الرابطة المحترفة الثانية جمعية الشلف بعد ان تغلبت عليه في مقابلة امتدت للوقت الاضافي (1-0) .

ورغم هذه المعطيات، الا ان الكفة في هذه المقابلة تبدو مرجحة اكثر لفريق ابناء مدينة "وادي المكرة" لكن مع احتمال انعكاس الازمة المالية التي يمر بها الفريق في الوقت الحالي سلبا على مردوده في هذه المواجهة.

من جهته، سيحاول اولمبي اقبو بذل كل جهوده من اجل تجاوز عقبة نصر حسين داي، في الوقت الذي سيحرص فيه فريق شبيبة القبائل منشط الطبعة الماضية من نهائي السيدة الكأس الى العودة بالتأهل من السفرية التي تقوده الى غرب الوطن اين سيواجه نادي أمل غريس الذي يحتل حاليا المركز العاشر في ترتيب بطولة قسم ما بين الجهات (وسط-غرب).

وقد حمل برنامج الدور ال32 من مقابلات السيدة الكأس، مقابلة بين فريقين ينشطان في بطولة الرابطة الثانية، تستقبل فيها شبيبة بجاية يوم غد الاثنين بملعبها "الوحدة المغاربية" ابتداء من الساعة 00ر17 فريق شبيبة سكيكدة في مواجهة واعدة تبدو فيها الكفة متوازنة و يصعب التكهن بنتيجتها.

وفي بقية مقابلات هذا الدور، سيكون العنوان الابرز فيها محاولة الفرق المسماة بـ"الصغيرة" تحدي الفرق القوية وهو الامر الذي يصنع الخصوصية و التشويق في منافسات الكأس التي كثيرا ما اسفرت عن مفاجآت كثيرة.

تجدر الاشارة في الاخير ان الاتحادية الجزائرية لكرة القدم قد اجرت بعض التعديلات على منافسة كأس الجزائر هذا الموسم من خلال لعب مقابلات الدورين ربع و نصف النهائي ذهابا و ايابا بالإضافة الى عدم تطبيق عقوبة اللعب دون جمهور على مقابلات السيدة الكأس وكذا اجراء تغيير رابع في حال اللجوء الى الوقت الاضافي.