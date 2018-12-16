راوية: يعرض مشروع قانون تسوية الميزانية لـ 2016 أمام لجنة المالية بمجلس الأمة

عرض وزير المالية، عبد الرحمان راوية،اليوم الأحد مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016 أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة.

و جاء هذا الاجتماع بمقر المجلس في إطار دراسة هذه اللجنة النص المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2016 برئاسة رئيس اللجنة، السيد احمد اوراغي.

و قد استعرض ممثل الحكومة خلال اجتماع جمعه مع ممثلي اللجنة، بالأرقام المعطيات المالية و الاقتصادية التي تضمنها مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2016.

وقد استمعت اللجنة إلى عرض حول المشروع قدمه السيد راوية بحضور وزير العلاقات مع البرلمان،السيد محجوب بدة، وعدد من الموظفين السامين من وزارتي المالية والعلاقات مع البرلمان.

من جهتهم، طرح أعضاء اللجنة العديد من الأسئلة و الملاحظات حول الأحكام التي تضمنها المشروع، و دار نقاش مستفيض، أجاب فيه ممثل الحكومة عن أسئلة أعضاء اللجنة و سلط الضوء على النقاط التي وردت فيها.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة تعكف حاليا على إعداد تقرير حول مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2016، سيعرض في الجلسة العامة التي سيعقدها المجلس لاحقا لدراسة و مناقشة المشروع المذكور و التصويت عليه.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/ واج