اجتماع عربي طارئ الثلاثاء المقبل لبحث التصعيد الإسرائيلي في الاراضي الفلسطينية

أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ،الأحد ، عن اجتماع لمجلس جامعة الدول العربية الثلاثاء المقبل لبحث "التصعيد الإسرائيلي الخطير" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال المالكي في بيان صحفي إن الاجتماع سيعقد على مستوى المندوبين الدائمين بطلب فلسطيني ل" تدارس التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد الشعب الفلسطيني وقيادته".

وذكر أن الجانب الفلسطيني سيقدم مشروع قرار لمجلس الجامعة يتضمن عددا من التوصيات والاقتراحات " تغطي التصعيد الإسرائيلي الخطير الراهن".

وأكد المالكي ثقة الجانب الفلسطيني بدعم الجامعة العربية لمشروع القرار، والخروج بآليات عمل "تتناسب مع حجم التحديات المطروحة" أمام القضية الفلسطينية.

وقتل سبعة فلسطينيين وأصيب العشرات منذ بداية الشهر الجاري في الضفة الغربية وشرق القدس، بينهم خمسة نهاية الأسبوع الماضي برصاص الجيش الإسرائيلي.

كما اطلق المستوطنون عبر ملصقات على الشوارع تهديدات تحريضية بقتل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات دون أن يسعى جيش الاحتلال الى منعهم من لصق الملصقات و هي عملية ادانتها القيادة الفلسطينية.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج