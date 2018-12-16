توقيف أربعة أشخاص مشتبه فيهم وحجز أزيد من 1100 مؤثر عقلي ببئر مراد رايس

تمكنت مصالح أمن المقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس في عمليتين متفرقتين من توقيف أربعة 04 أشخاص مشتبه فيهم وحجز أزيد من 1100 مؤثر عقلي ومبلغ مالي قدره 23 مليون سنتيم،حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان لمصالح أمن ولاية الجزائر.

وأوضح البيان أن القضية الأولى انطلقت بناء على ورود معلومة أمنية في قضية المتاجرة في المؤثرات العقلية ، حيث بعد تنصيب حاجز أمني بإحدى مناطق قطاع الاختصاص أوقفت عناصر الشرطة على إثره شخصين مشتبه فيهما كانا على متن سيارة سياحية .

وبعد إخضاعهما لعملية التفتيش القانونية عثر على مبلغ مالي قدره (12) مليون سنتيم ، في حين وجد بمنزل أحد المشتبه فيهما على (564) مؤثر عقلي ومبلغ مالي قدره سبعة (07) مليون سنتيم .

ومن جهة أخرى ، ذكر نفس المصدر أن معالجة القضية الثانية مكنت ذات المصالح الأمنية من حجز 550 مؤثر عقلي وكذا سبعة (07) قارورات تحتوي على سائل مخدر وهاتفين نقّالين ومبلغ مالي قدره 8ر3 مليون سنتيم وذلك بعد توقيف شخصين مشتبه فيهما كانا يتاجران في المؤثرات العقلية.

وأبرز المصدر أنه بعد إستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها تمّ عرض المشتبه فيهم الاربعة أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا ، حيث أمر بإيداعهم الحبس المؤقّت.

المصدر : واج