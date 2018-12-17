الجزائر-كوريا الجنوبية : خلق مؤسسة مشتركة لإنتاج السيارات النفعية بباتنة

تم الإثنين بالجزائر التوقيع على عقد شراكة بين المؤسسة الجزائرية "غلوبال غروب" و المجمع الكوري الجنوبي "هيونداي موتورز" لإنجاز مصنع لإنتاج الشاحنات و الحافلات بباتنة.

وتم الإمضاء على العقد من قبل الرئيس المدير العام لمجمع "غلوبال غروب"، حسان عرباوي، و ممثل "هيونداي موتورز"، دونهو شوا، على هامش أشغال الدورة الخامسة لمنتدى الأعمال الجزائري الكوري الجنوبي تحت الرئاسة المشتركة لرئيس الوزراء أحمد أويحيى ونظيره الكوري الجنوبي لي ناك-يون، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر من 16 إلى 18 ديسمبر.

وفي تصريح للصحافة، قال الامين العام لمجمع "غلوبال غروب"، محمد طاهر بوضياف، أن المصنع سيدخل حيز الخدمة مع نهاية 2019، موضحا ان المشروع يتعلق بصناعة الشاحنات و الحافلات و ليس التركيب و أنه الأول من نوعه في إفريقيا.

وتقدر قيمة عقد الشراكة، المتمخض عن اتفاق بين الطرفين بداية 2018 ، اكثر من 100 مليون دولار.

وسيسمح المصنع بخلق 5.000 منصب عمل مباشر و غير مباشر على الاقل و بنسبة إدماج وطني يقارب 40 بالمائة مع إنطلاق المشروع مع امكانية أن تصل ما بين 50 الى 60 بالمائة خلال السنتين أو ثلاث سنوات بعد إطلاقه، يضيف نفس المسؤول.

وحسب التوقعات، يطمح الشريكان لإنتاج "في القريب العاجل" ما يقارب 40.000 وحدة من الشاحنات و الحافلات سنويا.

ويتواجد المجمع الكوري الجنوبي "هيونداي موتورز" بالجزائر من قبل في مجال تركيب السيارات السياحية خصوصا.

للذكر، تندرج زيارة الوزير الأول الكوري الجنوبي في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الجزائر وجمهورية كوريا اللتان يربطهما إعلان الشراكة الاستراتيجية الموقع في 2006 من طرف رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، ونظيره الكوري الجنوبي.

يذكر أن المبادلات التجارية بين الجزائر وكوريا الجنوبية في عام 2017 بلغت 2،3 مليار دولار تتضمن 700 مليون دولار من الصادرات الجزائرية (الزبون ال14 للجزائر) و 1،6 مليار دولار من الصادرات الكورية الجنوبية (ثامن أكبر مورد للجزائر).