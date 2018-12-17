الجزائر- كوريا الجنوبية: توقيع خمس مذكرات تفاهم في العديد من القطاعات الاقتصادية

تم يوم الاثنين بالجزائر توقيع خمس مذكرات تفاهم بين الجزائر و جمهورية كوريا الجنوبية تخص عدة مجالات اقتصادية حيوية.

و جرى التوقيع على هذه المذكرات بحضور الوزير الأول احمد اويحيى و نظيره الكوري الجنوبي، لي ناك يان و التي تخص قطاعات البيئة و الجمارك و الاستثمار ومجال الاعتماد و المطابقة فضلا عن التعاون في مجال الطاقات المتجددة.

و تتعلق الوثيقة الاولى بالتعاون في مجال حماية البيئة و التنمية المستدامة بين وزارة البيئة و الطاقات المتجددة و نظيرتها الكورية، حيث تم التوقيع عليها من طرف الامين العام لوزارة البيئة و الطاقات المتجددة ، كمال الدين بلطرش و نائب وزير البيئة الكورية ، شان كيو بارك.

اما المذكرة الثانية فتتعلق بعصرنة قطاع الجمارك تم توقيعها بين المديرية العامة للجمارك الجزائرية و مصلحة الجمارك لجمهورية كوريا.

وقع هذه المذكرة المدير العام للمديرية العامة للجمارك الجزائرية ، باحميد فاروق و مفوض الجمارك الكورية، كيم يونغ مون.

أما الوثيقة الثالثة فتتمثل في مذكرة تفاهم للتعاون بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و الوكالة الكورية لتعزيز التجارة و الاستثمار وقعها عن الجانب الجزائري المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ، عبد الكريم منصوري و من الطرف الكوري رئيس الوكالة الكورية لتعزيز التجارة و الاستثمار، بيونغ اوه كون.

وفيما يخص مذكرة التفاهم الرابعة تتعلق بالتعاون بين الهيئة الجزائرية للاعتماد "الجيراك" و المخابر الكورية للمطابقة، وقعها المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد، نور الدين بوديسة و عن الجانب الكوري، رئيس المخابر الكورية للمطابقة، يون كاب سيوك.

اما الوثيقة الخامسة فتتعلق بمذكرة تفاهم بين مركز تنمية الطاقات المتجددة الجزائري و المعهد الكوري للتكنولوجيا الالكترونية، وقعها مدير المركز الجزائري ،نور الدين ياسع و رئيس المركز الكوري للتكنولوجيا الالكترونية، كيم يونغسام.

تجدر الإشارة إلى أن التوقيع على مذكرات التفاهم الخمسة سبقته محادثات بين الوزير الأول ، احمد أويحيى و نظيره الكوري موسعة الى وفدي البلدين.

وكان الوزير الاول لجمهورية كوريا الجنوبية شرع منذ امس الأحد في زيارة رسمية الى الجزائر تدوم ثلاثة أيام.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج