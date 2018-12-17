تمار يكشف عن مشروع إعادة إحياء قصبة الجزائر العاصمة

جمع لقاء حول إعادة احياء قصبة الجزائر العاصمة، أمس الأحد بالجزائر العاصمة، وزير السكن و العمران و المدينة عبد الوحيد تمار بالمهندس المعماري الفرنسي، جون نوفيل.

و تمحور اللقاء، الذي حضره كل من وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي و والي الجزائر العاصمة عبد القادر زوخ، حول تنفيذ الاتفاقية الثلاثية التي أبرمت أمس الاحد بين ولاية الجزائر و اقليم ايل دو فرانس وورشات جون نوفيل من أجل إعادة إحياء القصبة العتيقة من جميع الجوانب التراثية و العمرانية و الثقافية و السياحية.

و في ختام هذا اللقاء، أبرز تمار أن هذه الاتفاقية ترمي الى" بعث حركية جديدة" للقصبة، أقدم حي بالعاصمة والذي صنف ضمن التراث العالمي للإنسانية.

و من جانبه، أعرب ميهوبي عن استعداد دائرته الوزارية لمرافقة ورشات جون نوفيل التي تحمل اسم المهندس المعماري المعروف دوليا، في "سعيه الجديد لإدماج قصبة الجزائر العاصمة في المخطط الجديد للعاصمة تحت قيادة ولاية الجزائر العاصمة".

و من جهته، حيا والي الجزائر العاصمة، عبد القادر زوخ هذه المبادرة التي من شأنها اعطاء " دفع جديد" للمدينة العتيقة من خلال اعادة احيائها، لا سيما من النواحي العمرانية و السياحية.

و أكد المهندس المعماري الفرنسي، جون نوفيل، أن دراسة حول اعادة احياء قصبة الجزائر العاصمة هي في طور الاعداد، مبرزا في هذا المقام، الثروة المعمارية و القيم التاريخية التي يزخر بها هذا المعلم المعماري.

تجدر الاشارة الى أنه قد تم التوقيع، أمس الأحد بالجزائر العاصمة، على اتفاقية من أجل إعادة إحياء القصبة العتيقة، من قبل والي العاصمة عبد القادر زوخ و ة فاليري بيكريس رئيسة اقليم ايل دو فرانس و كذا المعماري المعروف جون نوفيل عن ورشات جون نوفيل.

و يذكر أن ة فاليري بيكريس التي تقود وفدا يضم أنييس ايفرين، نائب الرئيسة مكلفة بالثقافة و التراث و الابداع، قامت يومي السبت و الأحد، بزيارة عمل تندرج في اطار اتفاق التعاون المبرم بين ايل دو فرانس و ولاية الجزائر العاصمة.