كأس الجزائر: النتائج الجزئية للدور الـ32

17/12/2018 - 18:14

النتائج الجزئية لمباريات الدور 32 لكأس الجزائر لكرة القدم, المقررة أيام 17 و 18 و 19 و 21 و 27 ديسمبر.

الاثنين 17 ديسمبر :

أمل بوسعادة - أولمبي بومهرة         2 - 1

اتحاد الشلالة - اتحاد خنشلة            1 - 3

حمراء عنابة- شباب قرية موسى     0 - 2

مولودية البيض- جمعية عين مليلة    1 - 1 (1-4 بضربات الترجيح)

شباب غير عبادلة - اتحاد الحراش   0 - 2

مستقبل الرويسات - شبيبة تيارت    1 - 1 (4-2 بضربات الترجيح)

ملعب سطيف - شباب قايس  0 - 0 (2 - 3 بضربات الترجيح)

مشعل بازر صخرة - شباب بني ثور (جارية حاليا)

شبيبة بجاية - شبيبة سكيكدة           (جارية حاليا)   

الثلاثاء 18 ديسمبر 2018

الشلف : مستقبل وادي سلي- اتحاد عنابة   00 سا 15

الجزائر (عمر حمادي) : اتحاد الجزائر-  جمعية وهران  00 سا 18

تاجنانت : دفاع تاجنانت - شباب بلوزداد   00 سا 17

معسكر: غالي معسكر- أهلي برج بوعريريج   00 سا 14

المحمدية :سريع المحمدية - اتحاد سطيف   00 سا 14

بجاية: مولودية بجاية - أولمبي مقران  00 سا 18

تيزي وزو : اتحاد بني دوالة - اتحاد تلمسان  00 سا 14

باتنة : شباب باتنة - نجم البسباس   00 سا 14

البليدة (براكني):اتحاد البليدة - نادي بارادو  00 14

تلمسان : وداد تلمسان - اتحاد ذراع بن خدة   00 سا 16

غريس : أمل غريس - شبيبة القبائل    00 سا 14

وهران (زبانة): مولودية وهران - أمل مغنية   00 سا 15

الأربعاء 19 ديسمبر 2018

الرمشي: اتحاد الرمشي- مولودية العلمة  00 سا 14

الجزائر (القبة): رائد القبة - مولودية الجزائر 00 سا 14

عين الدفلى: رائد عين الدفلى - تضامن سوف  00 سا 14

باتنة : مولودية باتنة - شباب بوقيراط         00 سا 14

مقرة: نجم مقرة - نادي عبد المالك رمضان    00 سا 14

سطيف (8 ماي): وفاق سطيف - أولمبي المدية 00 سا 18

الجمعة 21 ديسمبر 2018

الجزائر (عمر حمادي) : جمعية الأمن الوطني - شباب عين وسارة 00 سا 15

 

الخميس 27 ديسمبر 2018 

بجاية : أولمبي أقبو - نصر حسين داي    00 سا 14

الأخضرية : اتحاد الاخضرية - شبيبة الساورة  00 سا 14

قسنطينة (حملاوي) : شباب قسنطينة - رائد بوقاعة  00 سا 17

سيدي بلعباس : اتحاد بلعباس- مولودية شرشال  00 سا 17.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج

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