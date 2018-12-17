كأس الجزائر: النتائج الجزئية للدور الـ32

النتائج الجزئية لمباريات الدور 32 لكأس الجزائر لكرة القدم, المقررة أيام 17 و 18 و 19 و 21 و 27 ديسمبر.

الاثنين 17 ديسمبر :

أمل بوسعادة - أولمبي بومهرة 2 - 1

اتحاد الشلالة - اتحاد خنشلة 1 - 3

حمراء عنابة- شباب قرية موسى 0 - 2

مولودية البيض- جمعية عين مليلة 1 - 1 (1-4 بضربات الترجيح)

شباب غير عبادلة - اتحاد الحراش 0 - 2

مستقبل الرويسات - شبيبة تيارت 1 - 1 (4-2 بضربات الترجيح)

ملعب سطيف - شباب قايس 0 - 0 (2 - 3 بضربات الترجيح)

مشعل بازر صخرة - شباب بني ثور (جارية حاليا)

شبيبة بجاية - شبيبة سكيكدة (جارية حاليا)

الثلاثاء 18 ديسمبر 2018

الشلف : مستقبل وادي سلي- اتحاد عنابة 00 سا 15

الجزائر (عمر حمادي) : اتحاد الجزائر- جمعية وهران 00 سا 18

تاجنانت : دفاع تاجنانت - شباب بلوزداد 00 سا 17

معسكر: غالي معسكر- أهلي برج بوعريريج 00 سا 14

المحمدية :سريع المحمدية - اتحاد سطيف 00 سا 14

بجاية: مولودية بجاية - أولمبي مقران 00 سا 18

تيزي وزو : اتحاد بني دوالة - اتحاد تلمسان 00 سا 14

باتنة : شباب باتنة - نجم البسباس 00 سا 14

البليدة (براكني):اتحاد البليدة - نادي بارادو 00 14

تلمسان : وداد تلمسان - اتحاد ذراع بن خدة 00 سا 16

غريس : أمل غريس - شبيبة القبائل 00 سا 14

وهران (زبانة): مولودية وهران - أمل مغنية 00 سا 15

الأربعاء 19 ديسمبر 2018

الرمشي: اتحاد الرمشي- مولودية العلمة 00 سا 14

الجزائر (القبة): رائد القبة - مولودية الجزائر 00 سا 14

عين الدفلى: رائد عين الدفلى - تضامن سوف 00 سا 14

باتنة : مولودية باتنة - شباب بوقيراط 00 سا 14

مقرة: نجم مقرة - نادي عبد المالك رمضان 00 سا 14

سطيف (8 ماي): وفاق سطيف - أولمبي المدية 00 سا 18

الجمعة 21 ديسمبر 2018

الجزائر (عمر حمادي) : جمعية الأمن الوطني - شباب عين وسارة 00 سا 15

الخميس 27 ديسمبر 2018

بجاية : أولمبي أقبو - نصر حسين داي 00 سا 14

الأخضرية : اتحاد الاخضرية - شبيبة الساورة 00 سا 14

قسنطينة (حملاوي) : شباب قسنطينة - رائد بوقاعة 00 سا 17

سيدي بلعباس : اتحاد بلعباس- مولودية شرشال 00 سا 17.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج