كأس الجزائر: النتائج الجزئية للدور الـ32

النتائج الجزئية لمباريات الدور 32 لكأس الجزائر لكرة القدم, المقررة أيام 17 و 18 و 19 و 21 و 27 ديسمبر.
الاثنين 17 ديسمبر :
أمل بوسعادة - أولمبي بومهرة 2 - 1
اتحاد الشلالة - اتحاد خنشلة 1 - 3
حمراء عنابة- شباب قرية موسى 0 - 2
مولودية البيض- جمعية عين مليلة 1 - 1 (1-4 بضربات الترجيح)
شباب غير عبادلة - اتحاد الحراش 0 - 2
مستقبل الرويسات - شبيبة تيارت 1 - 1 (4-2 بضربات الترجيح)
ملعب سطيف - شباب قايس 0 - 0 (2 - 3 بضربات الترجيح)
مشعل بازر صخرة - شباب بني ثور (جارية حاليا)
شبيبة بجاية - شبيبة سكيكدة (جارية حاليا)
الثلاثاء 18 ديسمبر 2018
الشلف : مستقبل وادي سلي- اتحاد عنابة 00 سا 15
الجزائر (عمر حمادي) : اتحاد الجزائر- جمعية وهران 00 سا 18
تاجنانت : دفاع تاجنانت - شباب بلوزداد 00 سا 17
معسكر: غالي معسكر- أهلي برج بوعريريج 00 سا 14
المحمدية :سريع المحمدية - اتحاد سطيف 00 سا 14
بجاية: مولودية بجاية - أولمبي مقران 00 سا 18
تيزي وزو : اتحاد بني دوالة - اتحاد تلمسان 00 سا 14
باتنة : شباب باتنة - نجم البسباس 00 سا 14
البليدة (براكني):اتحاد البليدة - نادي بارادو 00 14
تلمسان : وداد تلمسان - اتحاد ذراع بن خدة 00 سا 16
غريس : أمل غريس - شبيبة القبائل 00 سا 14
وهران (زبانة): مولودية وهران - أمل مغنية 00 سا 15
الأربعاء 19 ديسمبر 2018
الرمشي: اتحاد الرمشي- مولودية العلمة 00 سا 14
الجزائر (القبة): رائد القبة - مولودية الجزائر 00 سا 14
عين الدفلى: رائد عين الدفلى - تضامن سوف 00 سا 14
باتنة : مولودية باتنة - شباب بوقيراط 00 سا 14
مقرة: نجم مقرة - نادي عبد المالك رمضان 00 سا 14
سطيف (8 ماي): وفاق سطيف - أولمبي المدية 00 سا 18
الجمعة 21 ديسمبر 2018
الجزائر (عمر حمادي) : جمعية الأمن الوطني - شباب عين وسارة 00 سا 15
الخميس 27 ديسمبر 2018
بجاية : أولمبي أقبو - نصر حسين داي 00 سا 14
الأخضرية : اتحاد الاخضرية - شبيبة الساورة 00 سا 14
قسنطينة (حملاوي) : شباب قسنطينة - رائد بوقاعة 00 سا 17
سيدي بلعباس : اتحاد بلعباس- مولودية شرشال 00 سا 17.
المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج