كأس الجزائر : النتائج الجزئية للدور 32

نجا فريق جمعية عين مليلة الناشط بالرابطة المحترفة الأولى من فخ الإقصاء بالدور الثاني والثلاثين أمام مستضيفه مولودية البيض وتأهل على حسابه للدور المقبل بركلات الترجيح 4/1 بعد انتهاء الوقت القانوني بالتعادل 1/1.

وفيما النتائج الجزئية لمباريات الدور 32 لكأس الجزائر لكرة القدم, المقررة أيام 17 و 18 و 19 و 21 و 27 ديسمبر.

الاثنين 17 ديسمبر :

أمل بوسعادة - أولمبي بومهرة 2 - 1

اتحاد الشلالة - اتحاد خنشلة 1 - 3

حمراء عنابة- شباب قرية موسى 0 - 2

مولودية البيض- جمعية عين مليلة 1 - 1 (تأهل الجمعية بركلات الترجيح 4-1)

شباب غير عبادلة - اتحاد الحراش 0-2

مستقبل الرويسات - شبيبة تيارت 1 - 1 (تأهل الرويسات بركلات الترجيح 4-2)

ملعب سطيف - شباب قايس 0 - 0 (تأهل الشباب بركلات الترجيح 3-2)

مشعل بازر سكرة - شباب بني ثور 2-2 (تأهل بازر سكرة بركلات الترجيح 5-3)

شبيبة بجاية - شبيبة سكيكدة 2-1

الثلاثاء 18 ديسمبر 2018

الشلف : مستقبل وادي سلي- اتحاد عنابة 00 سا 15

الجزائر (عمر حمادي) : اتحاد الجزائر- جمعية وهران 00 سا 18

تاجنانت : دفاع تاجنانت - شباب بلوزداد 00 سا 17

معسكر: غالي معسكر- أهلي برج بوعريريج 00 سا 14

المحمدية :سريع المحمدية - اتحاد سطيف 00 سا 14

بجاية: مولودية بجاية - أولمبي مقران 00 سا 18

تيزي وزو : اتحاد بني دوالة - اتحاد تلمسان 00 سا 14

باتنة : شباب باتنة - نجم البسباس 00 سا 14

البليدة (براكني):اتحاد البليدة - نادي بارادو 00 14

تلمسان : وداد تلمسان - اتحاد ذراع بن خدة 00 سا 16

غريس : أمل غريس - شبيبة القبائل 00 سا 14

وهران (زبانة

): مولودية وهران - أمل مغنية 00 سا 15

الأربعاء 19 ديسمبر 2018

الرمشي: اتحاد الرمشي- مولودية العلمة 00 سا 14

الجزائر (القبة): رائد القبة - مولودية الجزائر 00 سا 14

عين الدفلى: رائد عين الدفلى - تضامن سوف 00 سا 14

باتنة : مولودية باتنة - شباب بوقيراط 00 سا 14

مقرة: نجم مقرة - نادي عبد المالك رمضان 00 سا 14

سطيف (8 ماي): وفاق سطيف - أولمبي المدية 00 سا 18

الجمعة 21 ديسمبر 2018

الجزائر (عمر حمادي) : جمعية الأمن الوطني - شباب عين وسارة 00 سا 15

الخميس 27 ديسمبر 2018

بجاية : أولمبي أقبو - نصر حسين داي 00 سا 14

الأخضرية : اتحاد الاخضرية - شبيبة الساورة 00 سا 14

قسنطينة (حملاوي) : شباب قسنطينة - رائد بوقاعة 00 سا 17

سيدي بلعباس : اتحاد بلعباس- مولودية شرشال 00 سا 17.