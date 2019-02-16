المريخ السوداني - مولودية الجزائر: المربع الذهبي يمر عبر أم درمان

تطمح مولودية الجزائر التي تعثرت بميدانها خلال لقاء الذهاب (0-0)، إلى قلب الموازين يوم السبت بأم درمان (سا 00ر18) أمام المريخ السوداني في إياب الدور ربع النهائي للكأس العربية للأندية البطلة في كرة القدم.

وسيكون "العميد" مطالبا بالظهور بوجهه الحقيقي أمام تشكيلة سودانية صعبة التعامل معها في عرين أم درمان، ولو أنها تبقى على وقع نتيجة مخيبة يوم 6 فيفري بتعادلها أمام جمهورها في البطولة المحلية ضد أهلي الخرطوم (2-2)، علما بأن المريخ يحتل صدارة ترتيب المجموعة الأولى للبطولة برصيد 24 نقطة و بفارق 7 نقاط كاملة عن الملاحق المباشر الموردة (17 نقطة).

ويقول سفيان بن دبكة الذي أقحم في وسط الدفاع لتعويض زميله أيوب عزي الغائب عن فريقه حتى نهاية الموسم بداعي الإصابة ما يلي: "أدرك جيدا بأننا قادرون على العودة بالتأهل من السودان. والحقيقة أننا نكتشف في الأوقات الصعبة مثل هذه، أننا نكوّن مجموعة قوية. صراحة، أظن أن الجميع على علم بأن المولودية تملك مجموعة متلاحمة، قوية وذات إرادة كبيرة. الأجواء تبعث على الارتياح و بإرادة الجميع، سنسعى لتحقيق إنجاز كبير و العودة بتأشيرة التأهل".

بالإضافة إلى عزي، سيكون المدرب عادل عمروش محروما من خدمات لاعب الوسط الملغاشي إبراهيم آمادا الذي يعاني من إصابة. في المقابل، سيستعيد المريخ مهاجمه الأساسي بكري المدينة الذي تعافى من إصابته. و لتحضير لقاء المولودية، أجرى الفريق السوداني مباراة ودية ضد رديف النادي انتهي بفوز عريض (7-1).

وكان المريخ السوداني قد تأهل للدور ربع النهائي على حساب ممثل الجزائر الآخر في هذه المنافسة العربية، اتحاد الجزائر (ذهاب: 4-1، إياب: 0-2)، في الوقت الذي اجتازت فيه المولودية عقبة النصر السعودي بفوزها في اللقاءين (1-0 و 2-1).

وفي حال تأهلها، ستلعب المولودية مباراة نصف النهائي أمام النجم الساحلي التونسي المتأهل على حساب الرجاء البيضاوي المغربي (فوز 2-0 ذهابا وهزيمة 0-1 إيابا).

أما المباراتان الأخريان للدور ربع النهائي، فستجمعان الوصل الإماراتي بالأهلي السعودي من جهة، والهلال السعودي باتحاد الإسكندرية المصري من جهة أخرى.