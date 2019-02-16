دربال يشرع في زيارات ميدانية للوقوف على آخر التحضيرات للانتخابات الرئاسية

شرع رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، السبت، في زيارات ميدانية إلى مختلف ولايات الوطن، للوقوف على آخر التحضيرات التي تقوم بها المصالح المعنية لإنجاح الانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 18 أبريل المقبل.

وأوضح بيان للهيئة، أن دربال سيلتقي خلال هذه الزيارات، بأعضاء الهيئة العليا وذلك بهدف "الاطلاع على سير المداومات الولائية وعملها، وتقديم التوجيهات اللازمة"، كما ستسمح له هذه الزيارات بـ"الاطلاع على مختلف التحضيرات التي تقوم بها المصالح المعنية لإنجاح الموعد الانتخابي المقبل".

وتندرج هذه الزيارات -حسب ذات المصدر-، في إطار الصلاحيات المخولة للهيئة العليا والتي تنص عليها "المادة 194 من الدستور وتوضحها نصوص القانون العضوي 16-11 المتعلق بالهيئة".

وسيقوم رئيس الهيئة خلال الأسبوع الأول من هذه الزيارات، بالتنقل اليوم السبت إلى ولايتي الأغواط والجلفة، على أن يتوجه غدا الأحد إلى ولاية تيسمسيلت، ليواصل يوم الاثنين زيارته إلى هذه الولاية قبل التنقل إلى ولاية عين الدفلى.

وكانت الهيئة قد نظمت دورات تكوينية حول آليات إنجاح العملية الانتخابية.

ويقول في هذا الصدد عبدالوهاب دربال" إن المواضيع كانت دائما متعلقة في كيفية أداء رسالتنا او مهمتنا النبيلة بالوصول إلى انتخابات هادئة نظيفة ومقبولة.

والهيئة مكلفة بالتحسين وهذا يتطلب معرفة الأخطاء وأي خلل وهو ما تقوم به الهيئة ومن يشارك في الانتخابات ومن يتابعها ومن ينظمها ومن يفصل في المنازعات وهؤلاء جميعا مسؤولون بالتضامن".

المصدر: الإذاعة الجزائرية