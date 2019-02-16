وفاة 10 أشخاص و جرح 23 آخرين في حوادث مرور خلال 48 ساعة عبر طرقات الوطن

توفي عشرة (10) أشخاص و جرح 23 أخرون في حوادث المرور عبر طرقات الوطن في الفترة الممتدة بين 14 إلى 16 فيفري الجاري حسب آخر حصيلة اوردها ، السبت ،بيان المديرية العامة للحماية المدنية .

واوضح البيان أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية عين تموشنت بوفاة شخصين و إصابة 07 أخرين بجروح على إثر حادثي مرور .

واشار المصدر ذاته الى انه تم تسجيل وفاة أربعة أشخاص من عائلة واحدة مختنقين بغاز أحادي الكربون المنبعث من مدفأة داخل منزلهم الكائن بحي جبل الجرف ببلدية تبسة كما تدخلت وحدات الحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية لـ 12 شخص مختنقين من جراء استنشاقهم لهذا الغاز في عدد من الولايات .

للتذكير ، فان حصيلة المديرية العامة للحماية المدنية المتعلقة بالاختناقات بغاز أحادي الكربون الخطير من الفترة الممتدة من 01 جانفي إلى 16غاية اليوم سجلت وفاة 75 شخص و إنقاذ وإسعاف أكثر من 793 أخرين.

المصدر: الاذاعة الجزائرية /وأج