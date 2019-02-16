الفريق قايد صالح في زيارة رسمية إلى الإمارات العربية المتحدة ابتداء من هذا السبت

يشرع نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في زيارة رسمية إلى الإمارات العربية المتحدة، ابتداء من اليوم السبت ، لحضور فعاليات المعرض الدولي الرابع عشر للدفاع "IDEX-2019" بأبو ظبي، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته ممثلا لفخامة السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني وبدعوة من سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ووزير الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة، يشرع الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، في زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، من 16 إلى 21 فيفري 2019، لحضور فعاليات المعرض الدولي الرابع عشر للدفاع "IDEX-2019" بأبو ظبي.

وأكد البيان أن هذه الزيارة التي تندرج ضمن إطار تعزيز أواصر الأخوة والصداقة والتعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة الإماراتية، ستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج