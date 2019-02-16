توقيع اتفاق بين الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن و شركة أسترالية للتنقيب عن المعادن بالأراضي الصحراوية المحررة

أفاد رئيس الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن، غالي الزبير،بأن الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن وقعت مع شركة هانو ريسورس ليمتد الأسترالية، على اتفاق يقضي بمنح أربعة تراخيص للتنقيب عن المعادن على مساحة ثمانية آلاف كيلومتر مربع بجنوب شرق الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، لاكتشاف خامات الحديد والذهب واليورانيوم والكرو.

و في تصريح لوكالة الأنباء الصحراوية اليوم السبت، أكد رئيس الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار المراجعة والتعديل على الاتفاقيات السابقة بمنطقة "تيرس" المحررة.

وأضاف المتحدث أن توقيع هذه الاتفاقيات "يظهر مدى الأهمية التي تكتسيها هذه المنطقة على ضوء النتائج الايجابية المحصل عليها في ميدان التنقيب عن المعادن في الأراضي المحررة من تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وفي ضوء المكاسب المحصلة عليها في المعركة القانونية التي أكدت في كل مرة على سيادة الشعب الصحراوي على ثرواته الطبيعية.

و من جهته صرح المدير التنفيذي لشركة "هانو ريسورس ليمتد"، كيدمان ماريوت، انه سعيد بمواصلة الاستثمار والعمل على تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لإيمانه بان العدالة والقانون إلى جانب الشعب الصحراوي من جهة، ومن جهة أخرى ثقته بأن الأراضي الصحراوية تمتلك كل المؤهلات الجيولوجية المبشرة باكتشافات مهمة خاصة في ما يتعلق بالحديد والمعادن النفيسة.

وذكرت الوكالة الصحراوية أن منطقة "تيرس"، تشابه في تركيبتها الجيولوجية وتطورها التكتوني مناطق جنوب وجنوب شرق إفريقيا التي تتصف بإمكانياتها المعدنية المعتبرة

المصدر: واج