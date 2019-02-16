توقيف 39 منقبا عن الذهب بجنوب البلاد

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات متفرقة بجنوب البلاد و تحديدا بتمنراست و عين قزام و برج باجي مختار و جانت، 39 منقبا عن الذهب، مع ضبط أسلحة و ذخيرة و عدة مركبات، حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني اليوم السبت في بيان لها.

و جاء في البيان انه و في إطار محاربة التهريب و الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات متفرقة بتمنراست ، عين قزام، برج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، و جانت بالناحية العسكرية الرابعة، (39) منقبا عن الذهب وضبطت مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف و مخزن ذخيرة و سيارتين رباعية الدفع و شاحنتين.

كما ضبطت أيضا 18 مولدا كهربائيا و 18 مطرقة ضغط و 09 دراجات نارية و 03 أجهزة للكشف عن المعادن و 15 مضخة كهربائية و (3.870) طن من المواد الغذائية و (26000 ) لتر من الوقود، يضيف المصدر ذاته.

و في نفس السياق أوقفت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بأم البواقي بالناحية العسكرية الخامسة، شخصين على متن سيارة و حجزوا (5376) قرص مهلوس.

فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بالنعامة و برج باجي مختار 05 أشخاص و حجزوا شاحنة و سيارة سياحية وأكثر من (11000) وحدة من مختلف المشروبات.

المصدر: واج