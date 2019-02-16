رئاسيات 2019: سفارة الجزائر بباريس تنظم هذا الأحد يوما إعلاميا

تنظم وزارة الشؤون الخارجية هذا الأحد بمقر سفارة الجزائر بباريس يوما إعلاميا حول تنظيم وإجراء العمليات الانتخابية بالخارج وهذا في إطار التحضير للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل،حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح البيان أن هذا الاجتماع سيتم برئاسة كل من الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بحضور سفير الجزائر بفرنسا وكافة رؤساء المراكز القنصلية الجزائرية في أوروبا.

وسيتمحور اللقاء أساسا حول توضيح كيفيات سير هذا الاستحقاق الانتخابي المهم،استجابة لحرص السلطات العمومية على توفير كافة الشروط الضرورية من أجل تمكين اجراء هذا الاستحقاق في أحسن الظروف.

كما يندرج في إطار جهود الدولة الجزائرية الرامية الى تسخير كافة الوسائل المادية والمالية والبشرية الضرورية وتعبئة وتوعية المواطنين المقيمين بالخارج وكذا تهيئة الظروف التي تسمح بممارستهم لحقهم الانتخابي بكل حرية.

ويذكر أن المواطنين المقيمين بالخارج يستفيدون على غرار المواطنين المقيمين في الجزائر من حق الانتخاب وذلك طبقا للأحكام ذات الصلة للنصوص المتضمنة النظام الانتخابي. لهذا الغرض، تتكفل وزارة الشؤون الخارجية باتخاذ التدابير التنظيمية والقانونية والإجراءات المادية والتقنية لتمكينهم من ممارسة هذا الحق في أحسن الظروف، يضيف البيان.

المصدر: واج