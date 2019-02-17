انطلاق الدورة الدولية للأواسط للتنس بباش جراح (العاصمة) بمشاركة 25 دولة

انطلقت هذا الأحد فعاليات الدورة الدولية للأواسط بميادين التنس لباش جراح (الجزائر العاصمة) بمشاركة حوالي 100 رياضي ورياضية يمثلون 25 دولة.

ويتعلق الأمر بالجزائر، المغرب، تونس، روسيا، إنجلترا، البرتغال، السيشل، إيطاليا، فرنسا، إسبانيا، مصر، قبرص، كينيا، مونتنيغرو، كندا، كوت ديفوار، ليشتنشتاين، أوكرانيا، سويسرا، هولندا، بولونيا، المجر، جمهورية التشيك، كولومبيا و تركيا.

وينظم هذا الموعد من طرف الرابطة الولائية للجزائر العاصمة للتنس تحت إشراف الاتحادية الجزائرية والاتحادية الدولية للعبة. وبرمجت التصفيات يومي الأحد و الاثنين، بينما يجرى الجدول النهائي ابتداء من الثلاثاء قبل أن يختتم يوم السبت المقبل.

وتشارك الجزائر في هذه الدورة الدولية ب17 لاعبا من بينهم 10 أسماء في التصفيات (4 ذكور و6 إناث) و7 في الجدول النهائي (4 ذكور و3 إناث).

ويقود جداول هذه الدورة ''فردي وزوجي'' الحكم الدولي الجزائري أمين محطط.

وستنظم دورتان أخريان للأواسط بالجزائر العاصمة عقب دورة باش جراح، وهما دورة الاتحاد الدولي للتنس "مهدي بوراس" (24 فبراير-2 مارس) بنادي التنس حيدرة و دورة "النخيل" من 3 إلى 9 مارس ببن عكنون.

المصدر: واج