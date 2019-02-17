توقيف إرهابي مبحوث عنه بالعاصمة

أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي هذا السبت بالجزائر العاصمة الإرهابي المبحوث عنه "ب. ياسين"، المدعو "عبد الخالق"، حسب ما أورده الأحد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و جاء في البيان أنه وفي إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم أمس 16 فيفري 2019 بالجزائر العاصمة بالناحية العسكرية الأولى، الإرهابي المبحوث عنه "ب. ياسين"، المدعو "عبد الخالق"، فيما أوقفت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي عنصر دعم للجماعات الإرهابية بالمسيلة بالناحية العسكرية الأولى.

وفي إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، إثر عمليات متفرقة بكل من تمنراست وعين صالح بالناحية العسكرية السادسة، 06 مهربين و16 منقبا عن الذهب وضبطت 19400 وحدة من مادة التبغ و4888 علبة من المواد شبه الصيدلانية و08 مولدات كهربائية و04 مطارق ضغط وجهاز كشف عن المعادن وآلة لتكسير الحجارة، بالإضافة إلى مركبتين (02) رباعيتي الدفع و 03 دراجات نارية و200 لتر من الوقود، فيما ضبط عناصر الدرك الوطني 500 غرام من مادة الزئبق بالعلمة بالناحية العسكرية الخامسة.

من جهة أخرى، أوقف حراس السواحل بالطارف بالناحية العسكرية الخامسة، غطاسين اثنين وحجزوا ثلاثة أجهزة لصيد المرجان ومعدات غطس، فيما تم توقيف 53 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وتيارت وعين قزام.