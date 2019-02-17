الفريق قايد صالح يشارك في افتتاح المعرض الدولي ال14 للدفاع بأبو ظبي

شارك نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الأحد، في افتتاح فعاليات المعرض الدولي الرابع عشر للدفاع "IDEX-2019" بأبو ظبي (الإمارات العربية المتحدة)، حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أن الفريق أحمد قايد صالح "يواصل زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة التي شرع فيها أمس السبت ممثلا لرئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، حيث شارك اليوم 17 فبراير 2019 في حفل افتتاح المعرض الدولي الرابع عشر للدفاع IDEX-2019 بأبو ظبي، الذي أشرف عليه سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ووزير الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف ذات المصدر أن هذه الزيارة "تندرج في إطار تعزيز علاقات التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة الإماراتية ودراسة سبل وإمكانيات تطويرها".

وكان الفريق قايد صالح "قد وصل أمس السبت إلى مطار البطين بأبو ظبي واستقبل بالتشريفات العسكرية من قبل كل من السيد محمد أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي، اللواء فارس المزروعي، وزير الدولة مستشار الشؤون الرئاسية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من ضباط القوات المسلحة الإماراتية، حيث أبلغ الفريق مستقبليه تحيات رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، الى قيادة وشعب الإمارات".

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج