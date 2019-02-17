جلاب يكشف: 50 مليون دلار عائدات قطاع الخدمات.. ولا حاجة لشرط "المحل" للحصول على السجل التجاري

كشف وزير التجارة سعيد جلاب أن قطاع الخدمات حقق سنة 2018 عائدات قدرت بأزيد من 50 مليون دولار بفضل استعمال التكنولوجيا والرقمنة.

و خلال إشرافه على يوم إعلامي حول المؤسسات الجزائرية الناشطة في مجال التجارة الإلكترونية، أكد الوزير ضرورة تأطير عمل هذا المجال الذي يعد، حسبه، أحد أهم المجالات في التصدير خارج المحروقات.

من جانب آخر أكد جلاب وضع تسهيلات للشباب الراغب في ممارسة نشاط تجاري، مشيرا إلى أنه لم يعد توفر محل شرطا لإنشاء سجل تجاري معتبرا أن أي شاب يحمل فكرة بإمكانه الحصول على سجل تجاري دون توفر محل بل التسجيل فقط لدى الموثق.

من جهة أخرى شدد الوزير جلاب على أهمية الندوة التحضيرية لمشاركة الجزائر في صالون فيتاتاك لاستعمال الوسائل التكنولوجية المقرر شهر مايو المقبل بفرنسا، معتبرا إياه فرصة للشباب الجزائري لإبراز قدراتهم وإدماجهم في العملية التنموية.

من جهته اعتبر مهدي عامر أوعايش مدير عام "ألجيريان ديجيتال كلوستر" أن العائق القانوني هو الوحيد الذي يقف أمام تطور الإبتكار بسبب عدم مواكبة القانون للتطور الحاصل في قذطاع التكنولوجيا والرقمنة.